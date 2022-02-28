السيسي : نحتاج 5 تريليونات دولار ناتجًا محليًا لخدمة المواطن مثل أوروبا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فى أثناء زيارته لـ بلجيكا، تقابل مع عدد كبير من المسئولين، وأن أول ملف تحدث عنه كان حقوق الإنسان.



وكشف الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أن هناك أحد المسئولين فى بلجيكا كان يتحدث معه، قائلا :" معندناش حاجة نخبيها، والدولة تواجه تحديات، وأنا قولت له الناتج المحلي بتاعك كام وعدد سكانك كام، فرد 500 مليار دولار و10 ملايين مواطن".

وتابع السيسي:" فقولت له انا كده محتاج 5 تريليون دولار، لأن عدد سكاني 100 مليون، وعشان مش معايا الفلوس دي الناس فى مصر مظلومة، ومش بتاكل كويس، ولا تتعلم كويس، ولا تتعالج كويس، هى دى حقوق الإنسان قبل أن يتحدث أحد".

وانفعل الرئيس السيسي على الهواء، وقال :"لازم أى حد قبل ما يتكلم وينكد على الناس فى المنازل يعرف الحاجات دي.. أنا مش بمنع حد أنه يتكلم بس لازم يكون عارف قضية هذه البلد".

وكشف الرئيس أن الدولة حريصة على حقوق الإنسان، وعلى المواطن أن يعي حجم التحديات، التى نواجهها فى ظل الزيادة السكانية، والمشكلات الكثيرة، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الدولة.

