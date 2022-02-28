إلهام شاهين لزوج منه عرفه : مش فاضية للتفاهات.. فيديو

تصدرت تصريحات وانتقادات الفنانة إلهام شاهين مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث في الساعات اللى فاتت، بعد ما أثارت الجدل من جديد، بسبب هجومها على من يرفضون المشاهد الساخنة والقبلات في السينما.

وكان أخرها انتقادها للمثلة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، لرفضهما القبلات والأعمال الرومانسية.

ورفضت تصريحات الفنانة آثار الحكيم عن اعتزال الفن والتفرغ للعبادة.

وأكدت الهام شاهين خلال الجزء التاني من حلقتها في برنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»:إنها ترفض تماما ما أعلنته الفنانة اثار الحكيم حول اعتزالها الفن وتفرغها للعبادة.

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