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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

دمياط .. "الصحة" و"التعليم" تعلنان خطة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الاثنين بحضور  إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء محمد عبد الفتاح مساعد مدير أمن دمياط للشئون المالية والإدارية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت الجلسة، بعرض بيان المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية، حيث تابعت" المحافظ" منظومة العمل بالملف، وماتم إنجازه خلال الفترة الأخيرة، لرصد أى مخالفات او تعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، وفى هذا السياق،، شددت على دفع العمل بتلك المنظومة و الالتزام بتطبيق محاور المنظومة للتعامل مع أى متغيرات مما يساهم في التصدى لأى تعديات و ظاهرة البناء العشوائى وأكدت أيضاً على رفع اى تشوينات وإزالة المخالفات .

وعلى جانب آخر، وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها الى مديريتى التربية والتعليم والصحة، بالإسراع فى خطة تطعيم الطلاب بالمدارس بلقاح فيروس كورونا وذلك بالفئة العمرية من ١٢ حتى ١٨ عام، وذلك بحصر موافقات أولياء الأمور والتى ستتم من خلال مديرية التعليم، لمخاطبة الصحة، بتوجيه فرق التطعيم للمدارس، لاستكمال ما حققته المحافظة بملف التطعيم ضد كورونا، حيث تُعد دمياط من أولى المحافظات فى تحقيق نسب المستهدف فيما فوق ١٨ عام .

وشددت "الدكتورة منال عوض" على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات و التصدى للمخالفات والتعديات على الطريق العام، وأيضاً شن حملات مكثفة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، و متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية.

وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعلن مدير مديرية الأوقاف عن فتح المساجد للرجال والنساء لأداء صلاة التراويح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية و الإحترازية، و الضوابط التى أعلنتها وزارة الأوقاف.

فيما وقد شهدت جلسة المجلس، استعراض شامل لأعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية بالمدن والتى نفذتها الوحدات المحلية.

وفى ختام الجلسة، تم الموافقة على عدد من المذكرات الخاصة بتخصيص قطع أراضى بمركز كفر سعد ضمن لإقامة مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، منها تخصيص قطعة أرض بقرية الأربعين لإنشاء محطة رفع صرف صحي عليها، وكذا الموافقة على تبرع الأزهر الشريف بقطعة أرض بالعباسية لإقامة مجمع خدمات حكومية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز للشباب بدار السلام التابعة للوحدة المحلية بقرية كفر شحاتة، وكذا الموافقة على تخصيص قطع أراضى لإقامة وحدة صحية بمدينة كفر سعد، ومراكز طب الاسرة بأم الرزق، و بالسوالم، هذا إلى جانب تخصيص مساحات بقرى كفر سعد البلد والوسطانى و الابراهيمية القبلية وكفر الغاب والتوفيقية و الابراهيمية القبلية وكفر الغاب لإنشاء نقاط للاسعاف.

ووافق المجلس على تخصيص قطعتى أرض بقريتى ام الرزق والمرابعين بمركز كفر سعد لإقامة مجمع خدمات زراعية، والسير فى إجراءات تعديل قرارات تخصيص وذلك لإقامة مركز علاج مجانى لمرضى الإدمان بالمحمدية و إقامة وحدة صحية بتفتيش ثان، وأخيراً تخصيص مساحات لإقامة وحدات إطفاء بقرى تفتيش ثان وكفر سعد البلد والوسطانى و الزهراء وكفر الغاب.

وفى سياق متصل، وافق المجلس برئاسة محافظ دمياط على تخصيص قطعة أرض تبرع أحد المواطنين بمساحة ٤١٣.٣٥م٢ بناحية عزبة خميس بالبراشية مركز فارسكور وذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي، و تخصيص قطعة أرض بمساحة ١٧٦٨ م٢ بمدينة كفر سعد لإقامة مبنى تعليمى عليها.

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