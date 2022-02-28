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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"عنبة" يحذف صوره على انستجرام ويثير الجدل حول اعتزاله.. ويعلق: "أنا آسف لنفسي"

عناب
عناب

أثار مطرب المهرجانات مصطفي عناب "عنبة سابقا"، الجدل حول اعتزاله الغناء.

 

وقام عناب، بحذف جميع صوره على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في موقف آثار حيرة جمهوره.

 

كما نشر عنبة، عبر ستوري انستجرام، صورة وكتب عليها: "أنا أسف لنفسي".

 

مغني المهرجانات عنبة

 

وأحيا مغنى المهرجانات عنبة، حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك، فى اول فبراير الماضي  .

 

وقال مصطفي عنبة، مطرب المهرجانات، من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامى عمرو أديب،إن اسمه الأصلي مصطفى سعيد، وشهرته "عناب".

وأضاف عنبة: " ربنا كرمني واتشهرت باسم عنبة، لأني كنت بلعب كورة وأنا صغير، وكنت بحط عنب في جيبي، ومن ساعتها الاسم طلع عليا".


وتابع عنبة : "أنا مضيت إقرار بتغيير اسمي من عنبة لـ مصطفى عناب".

جاء ذلك تعليقا على ما تردد عن إصدار نقابة المهن الموسيقية مجموعة جديدة من الشروط لقبول مطربي المهرجانات في النقابة، وهو ما نفاه وكيل أول النقابة محمد أبو اليزيد خلال مداخلة مع البرنامج.

وقال محمد أبو اليزيد: "لا توجد شروط للمهرجانات، الشروط تكون لكل الأعضاء، والبعض خرج بهذه الحكاية ونشرها بطريقة غريبة اليوم، وهذه أول مرة نسمع فيها عن الموضوع."

وأضاف: "الأسبوع الماضي طلبت منا أسماء غير الأعضاء في النقابة حتى لا تستخرج لهم تصاريح بحفلات. وبعضهم تقدم بأوراقه وكانت سليمة، ودخل لجنة واجتاز الاختبارات."

وتابع: "لكن هو ينفع مطرب يكون اسمه حمو طيخا، وهو اسمه حمو رجب وده اسم أحلى. إحنا معملناش شروط بس الاسم غير مقبول، لازم يغير اسمه وده الشرط الوحيد، وفي أسماء مش محتاجة تغيير".

عنبة اعتزاله الغناء مغنى المهرجانات عنبة مصطفى عناب مطرب المهرجانات

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