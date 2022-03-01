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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله ؟.. دار الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

هل يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله ؟ عن هذه المسألة، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عن حكم صيام الإسراء والمعراج ، ويقول صاحبه " هل يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله ؟

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هل يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله ؟

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صيام الإسراء والمعراج بنية حب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منوها أنه من أجل نجاة سيدنا موسى من فرعون، فرح النبي بهذا وقال "يوم نجا الله موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله".

وتابع: ويحق للمسلمين أن يفتخروا بنبيهم محمد لإكرام الله له وصعوده إلى مكان لم ولن يصل إليه أحد من قبل.

واستنكر أمين الفتوى، الدعوات التي تدعو المسلمين إلى عدم صيام يوم الإسراء والمعراج، بحجة أنه بدعة وأن مكروه الصوم في هذا اليوم، منوها أن هذا الحكم غير صحيح وللمسلمين أن يصوموا هذا اليوم حبا في رسول الله.

 

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب

 

ومن الدعاء الذي لا يرد خاصة في هذه الساعة، ما يلي:

1. اللهم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطّلعًا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، اسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كلّ شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

2. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي ، واجعل حسن ظني بك شفائي، اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني.

3. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

4. أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

5. اللهم أنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

6. يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك..اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد.

7. يا رب يا رب يا رب.. اسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي مليء أركان عرشك.. يا مغيث اغثني .. يا مغيث اغثني..يا مغيث اغثني.. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، انت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي.

8. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقًا حلالًا يكفيني وأبعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني.

9. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك، بسم الله الرحمن الرحيم طريقي و الرحمن رفيقي والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني.

10. اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد و يا من هو كل يوم في امر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا يحيى.

 

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