لميس الحديدي: الرئيس السيسي بيتكلم بحميمية وتفصيل مع الناس

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس السيسي التي أدلى بها أمس على هامش إطلاق ، فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية فيما يخص رسالته للأسرة المصرية وضرورة الصدق في الفحوصات الطبية التي تسبق الزواج قائلة : ده تصريح مهم لان الرئيس هنا يتحدث عن الام والأب الي عندهم بنات .. بيكلم الناس العادية ".

وتابعت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": مافيش رؤساء كتير بتعمل زي الرئيس السيسي بيتكلم بحميمية وتفصيل مع الناس وخاصة عندما وجه النصيحة للنساء قلهم زي ماعملت مع بنتي ".

واصلت : دي نصيحة مهمة ومخلصة تتعلق بقضية هامة زي ضرب الكشف الطبي قبل الزواج رغم أنو لصالح الناس عشان خاطر الامراض الوراثية في درجات القرابة واحتمال إنجاب أطفال مرضى وده موجود وبيحصل زي الي بيتزوجوا ولاد العم والخالة وده برضه في مصر لسه خاضع للتواكل دون الاخذ بالأسباب وإجراء الفحوصات ".