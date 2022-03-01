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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لميس الحديدي تعلق على تصريحات الرئيس: شوفت ناس بيغششوا أولادهم في ميكروفونات.. فيديو

صدى البلد

 

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس السيسي التي أدلى بها أمس على هامش  إطلاق ، فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. فيما يخص التعليم ومقاومة المجتمع لمجهودات وزير التعليم الدكتور طارق شوقي قائلة: "عشان نعمل مستشفيات ومدارس ونقدم تعليم جيد يجب أن يكون معدل الناتج المحلي مرتفع.. والرئيس متفهم فكرة إن حالة الرضا العام في المجتمع لن تتحقق إلا بمعدلات نمو وناتج محلي مرتفع."

تابعت  الحديدي    خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON":" قدرة الدولة غير متماشية مع نمو السكان.. وإحنا عندنا كورونا وتضخم عالمي، إضافة لأزمة أوكرانيا التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي إحنا محتاجين معدل نمو ضعفين نمو السكان لتحقيق الحد الأدنى.

وعلقت على حديث الرئيس قائلة : "  عجبني تصريحات الرئيس عن الأهالي اللي بيغششوا العيال في المدارس، لأني شوفت الناس بيغششوا أولادهم في الميكروفونات والمشهد ده مش قادره أنساه.

تطوير التعليم وزير التعليم طارق شوقي الرئيس السيسي ارتفاع الأسعار السيسي لميس الحديدي

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