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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمين الجامعة العربية: ترحيب أوروبا بالنازحين من أوكرانيا له مغزى سياسي

صدى البلد

أجاب  السفير  حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي،  حول ما نتوقعه من اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة  تجاه أزمة أوكرانيا؟ ليجيب قائلاً:"من المقرر صدور قرار من مجلس الأمن تجاه روسيا، ولكن لن يتمكن أحد من إجبار روسيا على تنفيذها نتيجة الاضعاف المتوالي لهذه الصيغة في مجلس الأمن".

ولفت في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON،  إلى أن  مجلس الأمن فشل في التوصل لقرار بشأن القضية الفلسطينية في وقت سابق ومن المفترض أن تكون القرارات ملزمة ولكن تم إضعاف مجلس الأمن الدولي.

وكشف  أن  هناك ترحيباً  أوروبياً  باللاجئين الأوكرانيين، بشكل ملحوظ   وهذا  له  مغزى سياسي أنهم يرحبون بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.. وأنهم جزء من أوروبا سواء أكانت دولة شرقية أو غربية  قائلاً : " اللاجئ من خارج أوروبا فهو لاجئ ذو ثقافة مختلفة ولذلك قد يكون غير مرحب به.
 

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