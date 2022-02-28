ميدو يرشح علاء عبدالعال لإنقاذ الإسماعيلي: دكتور في قيادة الفرق التي تصارع الهبوط

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أن عدم تحقيق الإسماعيلي لأي فوز في الدوري هذا الموسم يعد كارثة، وذلك بعد فوز إيسترن كومباني على سيراميكا بهدف دون رد اليوم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "علاء عبد العال دكتور فرق تُصارع على الهبوط، وإيسترن كومباني حقق فوزا هاما اليوم على سيراميكا كليوباترا"



أضاف: "كان واضحا منذ فترة أن إيسترن كومباني يسير على الطريق الصحيح، وأصبح الإسماعيلي النادي الوحيد في الدوري المصري الذي لم يفز في أي مباراة هذا الموسم وهذه كارثة"



وعن تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش قال: "تعادل منطقي".