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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي كمال عن ردود الأفعال لحفل افتتاح الدوم: مبهورة وأشعر بالفخر.. فيديو

صدى البلد

قالت المطربة مي كمال، إن ردود الأفعال  التي تلقتها بسبب مشاركتها  والدتها في افتتاح برنامج الدوم غير متوقعة.
ولفتت   في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، إلي أن ردود الأفعال جعلتها تشعر بالانبهار   هي ووالدتها  الفنانة القديرة عفاف راضي قائلة : " فضلنا أسبوعين نتلقي  ردود أفعال كبيرة  وأنا وأمي انبهرنا بحب الناس".

وأوضحت : بفرح  لما بلاقي الناس بتقول    على ماما   كلام جميل وبيشرفني أنهم يقلولي إبن الوز عوام".
  
وشاركت الفنانة عفاف راضي وابنتها مي كمال في حفل افتتاح برنامج اكتشاف المواهب الفنية الجديدة "الدوم"

الإعلامية لميس الحديدي مطربة كلمة أخيرة لميس الحديدي المطرب

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