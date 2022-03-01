مي كمال: بحب أركز في كل تفاصيل الأحداث والحفلات المهمة زي والدتي بالظبط

ردت المطربة مي كمال نجلة الفنانة القديرة عفاف راضي رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، قررتي تكملي في طريق إيه ؟ قائلة : بعمل الأغاني الخاصة بتاعتي واكتشفت إن ده الطريق لا مفر مع الوقت وأن ده الي بحبه.

وتابعت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON، :"بعمل كل جهدي عشان أشق طريقي بكل الطرق الممكنة ومبسوطة بالي بعمله ".

وذكرت أنها تتمرن في المنزل باستمرار وبشكل أكبر من أي وقت سابق قائلة : " بتمرن على طول وبشكل أكثر كثافة قبل الحاجات المهمة زي إفتتاح الدوم وكل حدث لازم يكون له اهتمام وأنا أحب دائماً أركز في كل التفاصيل وده زي ماما بالضبط".

وعن سر اختيارها أن تكون بدايتها الفنية بغناء أغنية ياعيني يالالي ياروحي يالالي .. للفنان محمد منير قالت : أغنية شعبية وقريبة لقلبنا ومصرية وكل الناس بتحبها وتتمايل معاها بمجرد سماعها ".

وحول حرصها في إحياء حفلاتها بإرتداء الازياء المصرية من سيوه وأسوان قالت : طبعاً عشان عندنا في مصر حاجات جميلة وتراث وثقافة وكل حتة في مصر فيها ثقافة وفن "

أكملت : " كل مصر فن في الرسوم وكل حاجة ولازم أخد من هذا التراث وحي لحياتي "