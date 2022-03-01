لميس الحديدي عن برنامج الفرصة: الحلقة بالكامل مخصصة للتسابق بين شركات الإلكترونيات

قالت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، إن حلقة يوم الأربعاء هى حلقة خاصة جدا من برنامج الفرصة والحلقة بالكامل مخصصة للتسابق بين الشركات المتخصصة في الإلكترونيات، والمفاجأة إن جوائزها تصل إلى 2.25 مليون جنيه والحلقة مليانة فلوس وفرص.

وأضافت الإعلامية لميس الحديدى، أن حلقة الفرصة المقبلة هي حلقة مليانة فلوس وفرص، موضحة أن الشركات ستعلن على التنافس على 2.25 مليون جنيه.

وواصلت : الشركات المتنافسة في حلقة الفرصة يوم الأربعاء هي "نيوريب" وهو روبوت للعلاج الطبيعي و"أيجيك" أول عجلة كهربائية مصرية.. و"سيفو" وهو جيت سكي صديق للبيئة.

