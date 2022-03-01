كل سنة وأنت أسطورة.. رسالة ياسين أحمد السقا لوالده في عيد ميلاده

هنأ ياسين نجل الفنان أحمد السقا، والده بمناسبة عيد ميلاده، وشارك صورة تجمعهما، من طفولته، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق ياسين أحمد السقا، على الصورة: "كل سنة و انت اسطورة.. كل سنة وانت سند ليا.. كل سنة وانت حبيب الملايين.. كل سنة و انت فارس.. كل سنة وانت ابن بلد.. كل سنة وانت جدع (طبعا).. كل سنة وأنت طيب يا أحسن أب في الدنيا.. كل سنة ومغامرات جديدة وناجحة ان شاء الله".

وفي لقاء تليفزيوني قديم على فضائية "نايل سينما" من تقديم الإعلامي مفيد فوزي، حل الفنان أحمد السقا ضيفًا، وتحدث عن إحدى مغامراته مع ركوب الخيل، وكشف عن قصة قلادته التي يرتديها باستمرار.

وأجاب "السقا" عن سؤال:" ما سبب تسميتك لهذا الفرس باسم ابن اللذينة؟ "قائلًا :" سميته ابن اللذينة عشان ليه واقعة.. المهر ده أول ماجبته، كان لسه في مرحلة بنسميها في اللغة الدارجة، "تكسر ضهره" وهي إنك تعلمه الركوب".

وتابع:" أنا كنت راكب المهر ده وزي مابيقولوا مش مدي خوانة، وماشي في الجبل فكانت في حفرة كبيرة مكنتش شايفها.. وأول ما شوفت الحفرة؛ قلت التشاهد على طول، فالحصان فاجأني وخد باله من الحفرة، ونط الناحية التانية.. فقلت يابن اللذينة؛ عشان لو هو مكنش فيه الجزء النبيه ده؛ كنا هنروح فيها".

وسرد السقا قصة ارتدائه لقلادة بها حصان وموس وخرزة زرقاء، قائلًا:" الي جابلي السلسلة دي صديق ليا، وبعتبره أخويا الكبير، في يوم كنا قاعدين، فسألني أنت شايف نفسك ازاي .. انا أتمنى إن أنا أكون نبيل كالجواد .. وفي الحق حاد كالموس .. وفي رد الفعل سريع كالطلقة ".