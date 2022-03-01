سوني اليابانية وماستركارد الأمريكية.. مؤسسات دولية تقاطع روسيا

أعلنت شركة سوني اليابانية، اليوم الثلاثاء، وقف إصداراتها السينمائية المخطط لها في روسيا، بسبب الهجمات على أوكرانيا.

فيما قررت شركة ماستركارد الأمريكية حظر عددًا من المؤسسات المالية الروسية عن شبكتها.

وكانت أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزيري الخارجية والدفاع في روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ببدء القوات الروسية في اقتحام مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، أعلنت، اليوم الثلاثاء، انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط قصف روسي.

فيما رصد موقع ماكسار، الخاص بالاقمار الصناعية، صور تظهر قافلة عسكرية روسية بطول 60 كيلومتر شمال كييف.

وقال ماكسار لشبكة "سي ان ان" الأمريكية في وقت سابق أمس الاثنين إن القافلة العسكرية الكبيرة تتكون من مركبات مدرعة ودبابات ومدفعية مقطوعة ومركبات لوجستية أخرى.