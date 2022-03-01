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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يناقش مشاكل تربية الأبناء.. محمد مصطفى يشارك في العرض المسرحي "أيام البناء"

محمد مصطفي كامل
محمد مصطفي كامل

يشارك الفنان الشاب محمد مصطفى كامل فى العرض المسرحي "أيام البناء"،  لمجموعة من الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك، لعرضه في المحافظات خلال الفترة القادمة، وذلك بعد نجاحه فى ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد مصطفى أن العرض المسرحي يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم ووطنهم.

وأضاف إن العرض سيجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.

وتابع أن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحد لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد.

وأوضح أنه فخور بالمشاركة في مبادرة إبدأ حلمك، لوزارة الثقافة، التي طورت من موهبته، مؤكدا أنها فتحت له المجال في المشاركة في العديد من الأعمال الفنية.

وأختتم أنها تعد من أهم وأبرز المبادرات الداعمة للشباب في مجال التمثيل.

يشار إلى أن محمد مصطفى كامل يشارك أيضًا فى فيلم  "فضل ونعمة"، بطولة النجم ماجد الكدواني، والنجمة هند صبري.

يذكر أن محمد مصطفى كامل شارك مؤخرًا فى فيلم "خرجوا ولم يعودوا"، بطولة ويزو مصطفى أبو سريع، حسني شتا، خالد عليش، رنا سماحة، وصولا أيمن كشك وضياء الميرغنى وعدد من الوجوه الجديدة،  قصة صفاء هاشم، وسيناريو وائل يوسف، وإخراج حسن السيد.

هند صبري حسنى شتا محمد مصطفي كامل النجمة هند صبري مبادرة إبدأ حلمك محمد مصطفي فيلم فضل ونعمة

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