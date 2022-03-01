مشهد غريب.. أوكرانية تلقي مولوتوف باتجاه دبابة روسية.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد إلقاء شابة أوكرانية قنبلة "مولوتوف" حارقة من داخل سيارة باتجاه دبابة روسية كانت تسير في أحد الطرق.

في سياق متصل، دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، إلى فرض عزلة دولية كاملة على روسيا بعد قصف وصفه "بالهجمي" لمدينتي خاركيف وماريوبول.

وأعلن حاكم ماريوبول الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض المدينة الساحلية الجنوبي لقصف روسي متواصل أدى لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، في اليوم السادس من الغزو الروسي على البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال عمدة ماريوبول، فاديم بريكينكو، في بث مباشر على التلفزيون الأوكراني: "إنهم يقصفوننا بالمدفعية".

وأضاف: "لدينا بنية تحتية مدنية متضررة كالمدارس والمنازل. وهناك الكثير من الجرحى.. هناك نساء وأطفال قتلى".

وأفاد محافظ مقاطعة دونيتسك بانقطاع الكهرباء عن مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا وسط الهجمات الروسية

واعترف زعيم الانفصاليين المواليين لروسيا في دونيتسك بأن القوات تهدف إلى السيطرة على ميناء ماريوبول الأوكراني اليوم

وقال رئيس الإدارة الإقليمية، اليوم الثلاثاء، إن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تعرضت أيضا لهجوم عنيف.

وقالت السلطات في خاركيف إن القوات الروسية تشن قصفا عنيفا على وسط المدينة.

ونقلت “رويترز” عن مسئول في خاركيف إن روسيا قصفت إدارة مدنية وأحياء في المدينة.

وأوضح محافظ منطقة خاركيف أن الساحة المركزية في خاركيف ومقر إدارة المدينة تعرضا لهجوم روسي بالصواريخ والأسلحة ثقيلة، مما أسفر عن خسائر بشرية.

بينما قال مستشار لرئيس البلاد إن روسيا تعمدت قصف المدن لنشر الذعر بين الأوكرانيين.