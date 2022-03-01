شاهد.. أرتال عسكرية روسية تتقدم نحو كييف

عرضت فضائية " العربية" مقطع فيديو يرصد مشاهد جديدة تظهر تقدم أرتال عسكرية روسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف .

في سياق أخر، دخل الجيش الروسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة خيرسون، جنوب أوكرانيا، قرب شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو بعد حصارها ليومين.

وقال رئيس البلدية، إيجور كوليخايف أيضاً، على "فيسبوك"، إن "الجيش الروسي يقيم نقاط تفتيش على مداخل المدينة، خيرسون كانت وستبقى أوكرانية".

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في خيرسون الجيش الروسي يدخل إلى المدينة.

وتعرضت أيضاً مدينة كييف للقصف الروسي بـ براجمات الصواريخ والمدفعية، حيث استهدف هذا القصف العديد من ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.



