على هامش مؤتمر دراسات بنات سوهاج.. أمين البحوث الإسلامية يفتتح معرضًا للكتاب بالكلية

افتتح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد ، معرضًا للكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج ، على هامش مؤتمرها العلمي الأول، بحضور د. محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وعدد من عمداء وأساتذة كليات جامعة الأزهر.

وذلك على هامش مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج، والذي يُعقد تحت عنوان: "الأزهر الشريف تاريخ وريادة" بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن هذه المعارض المتتالية بكليات جامعة الأزهر تأتي ضمن اهتمام المجمع برسالة الأزهر العلمية والتوعوية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ببذل الكثير من الجهود للحفاظ على وعي طلاب وطالبات الأزهر الشريف، وإثراء معارفهم.



وأضاف عياد، أن هذه المعارض تمثل نشاطًا علميًا مهمًا لما تتميز به محتوياتها من إصدارات السلسلة العلمية للمجمع التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتستعرض حلولًا واقعية لكثير من القضايا المجتمعية الشائكة، كما تفند الكثير من الشبهات الفكرية المثارة وترد عليها بمنهجية علمية واضحة.



وأوضح عياد، أن الإصدارات تشمل التخصصات العلمية المختلفة في الفكر والعقيدة والتفسير والحديث واللغة، والتي يحتاج إليها طلاب العلم، كما تعالج قضايا مجتمعية تلامس واقع الناس، وتواجه تحديات المرحلة الراهنة، والمفاهيم المغلوطة، مؤكدًا على حرص المجمع على الاهتمام بطلاب وطالبات الأزهر الشريف، وتقديم الدعم الثقافي والمعرفي لديهم، حتى يكونوا على وعي بالقضايا والمستجدات التي تدور حولهم.