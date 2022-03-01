شاهد.. قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد العقارات

قدم رجال الحماية المدنية بيانا عمليا عن تلقى بلاغ بنشوب حريق بأحد العقارات والسيطرة عليه.

جاء ذلك خلال احتفال الإدارة العامة للحماية المدنية باليوم الحالمي للحماية المدنية ، وذلك فى إطار اليوم العالمى للحماية المدنية، الذى تحتفل به المنظمة الدولية للحماية المدنية ICDO فى الأول من مارس من كل عام،

وتشهد الاحتفالية، تنفيذ عدد من الأنشطة التى تتضمن العروض التدريبية لقوات الحماية المدنية، وعقد ندوات تثقيفية لنشر الوعى المجتمعى فى مختلف مجالات الحماية المدنية بالمدارس والميادين العامة، ودعوة عدد من طلاب المدارس ودور الأيتام، للمشاركة فى الاحتفالات وتوزيع النشرات الإرشادية

بهدف نشر وتنمية الوعى وحرصا من الإدارة العامة للحماية المدنية على التواصل مع جميع فئات المجتمع، كما يتضمن الاحتفال تكريم أسر الشهداء ومصابى الحماية المدنية خلال الفترة السابقة