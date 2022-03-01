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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد عامر: المواطن المصري لن يشعر بعوائد التنمية مع استمرار الزيادة السكانية

أحمد عامر
أحمد عامر

قال أحمد عامر، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تحدث أمس فى عدد من القضايا المتنوعة بشكل كاشف، مؤكداً أن الصحة والتعليم أمن قومى.

وأضاف "عامر"، خلال حواره ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع على فضائية “دى أم سى”، أن الزيادة السكانية من أخطر القضايا لذلك فهى تعُد أمنا قوميا، فزيادة ١٤ مليون نسمة فى ٧ سنوات فقط هى مسألة كبيرة جداً.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الزيادة السكانية فى مصر أزمة وقضية كبرى، ولابد أن تواجه بحزم من كل المؤسسات، لأنها قضية أمن قومى تواجه المجتمع المصري.

وتابع الكاتب الصحفي، أن المواطن المصري لن يشعر بعوائد التنمية والإصلاح الاقتصادى مع استمرار الزيادة السكانية بهذا الشكل.

أحمد عامر الرئيس السيسي الصحة والتعليم أمن قومي الزيادة السكانية مصر المصري الإصلاح الاقتصادى

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