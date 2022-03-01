عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي لأوروبا: أثبتوا أنكم معنا ضد موسكو قاتلة الأطفال

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد  الرئيس الأوكراني ، على طلبه من الأوروبيين أن "يثبتوا أنهم مع كييف  ضد روسيا، ذاكرا إن روسيا تستهدف الأطفال الأوكرانيين، وعليه ستكافح أوكرانيا من أجل حقوقها وحريتها ووجودها،  وستواصل القتال من أجل ذلك، مشددًا على رغبة أوكرانيا أن تكون جزءً من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة ذا جوررنال الدولية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خاطب البرلمان الأوروبي عبر  فيديو كونفرانس اليوم، على ضرورة إبداء أوروبا دعمها الكبير لكييف، طالبًا منه زيادة دعمه لبلاده، وطلب من البرلمان الأوروبي "إثبات  وقوفهم  مع أوكرانيا.

وأدلى الزعيم الأوكراني، بهذه التعليقات عبر رابط فيديو خلال اجتماع استثنائي للبرلمان الأوروبي اليوم.

وذكر : "لقد أثبتنا قوتنا. لقد أثبتنا أننا، كحد أدنى ، مثلكم تمامًا. لذا ، أثبتوا أنكم معنا. اثبتوا أنكم لن تتركونا وتذهبوا.  أثبتوا أننا  أوروبيون مثلكم بالفعل. وبعد ذلك ستنتصر الحياة. وينتصر النور على الظلام".

وتابع  زيلينسكي في ملاحظاته الختامية "المجد لأوكرانيا".

وتلقى الزعيم الأوكراني ترحيبا حارا من أعضاء البرلمان الأوروبي ، حيث ارتدى العديد منهم الألوان الأوكرانية ، قبل وبعد خطابه أمام البرلمان.

وقبل حديث زيلينسكي ، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "نرحب بطلب أوكرانيا للحصول على وضع المرشح في البرلمان الأوروبي وسنعمل على تحقيق هذا الهدف".
 

الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين أوكرانيا موسكو أطفال البرلمان الأوروبي الظلام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين ضد روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة بداية من اليوم

الغموض يخيم على مستقبل أسعار الذهب بسبب عقوبات روسيا.. والجرام يرتفع جنيهين

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

12 جنيها ارتفاعا بأسعار الذهب اليوم بسبب الأزمة الأوكرانية... والشعبة تنصح بالشراء

موضوعات متعلقة

مسئول بالاتحاد الأوروبي: ماتقوم به روسيا في خاركيف جريمة حرب

وصفه بـ البربري|جونسون: بوتين على استعداد لقتل أطفال أوكرانيا لتحقيق هدفه

حرب مفتوحة|بريطانيا ترفض دعوات الناتو بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

عقوبات كل يوم.. بريطانيا توجه ضربة جديدة لأكبر بنوك روسيا

بعد تهديد بوتين بالنووي.. سي إن إن: بايدن يواجه خطر اندلاع حرب عالمية كبرى

المعاملة بالمثل.. موسكو تحظر الطيران السويسري من التحليق فوق أراضيها

عكس الصين.. تايوان تفرض عقوبات على روسيا بسلاح خطير

الصين تبدأ في إجلاء مواطنيها من أوكرانيا

ترشيحاتنا

ما نوع دبابتهم؟.. رئيس أوكرانيا: القوات الروسية تستهدف الأطفال والمناطق السكنية

مقتل 136 مدنيا وإصابة 400 بـ أوكرانيا.. والأمير تشارلز يصف الغزو بالوحشي

تأجيل محاكمة طبيب الكركمين لجلسة 8 مارس

الرئيس الأوكراني: قادرون على الدفاع عن أنفسنا ولن يكسرنا أحد

أوتوبيسات كهربائية صناعة مصرية بالتعاون بين العربية للتصنيع وجيوشي ..صور

الرد الأوروبي لم يتوقعه بوتين..بوريل:ما يحدث في أوكرانيا يذكرنا بالحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

مئات الأوكرانيين يقطعون الطريق أمام الدبابات الروسية

فيديو

كلاكيت تاني مرة .. انفصال منة عرفة وزوجها محمود المهدي.. فيديو جراف

حمو بيكا يستعد للغناء للأطفال ومحاميه يفتح النار على نقابة الموسيقيين .. ما القصة؟ "فيديو"

صُلح على فراش المرض.. انتهاء الخلاف بين سمير صبري وسماح أنور|فيديو

الخارجية لسفارات الخارج توجه بتيسير استقبال المصريين العالقين على حدود أوكرانيا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ