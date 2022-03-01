زيلينسكي لأوروبا: أثبتوا أنكم معنا ضد موسكو قاتلة الأطفال

أكد الرئيس الأوكراني ، على طلبه من الأوروبيين أن "يثبتوا أنهم مع كييف ضد روسيا، ذاكرا إن روسيا تستهدف الأطفال الأوكرانيين، وعليه ستكافح أوكرانيا من أجل حقوقها وحريتها ووجودها، وستواصل القتال من أجل ذلك، مشددًا على رغبة أوكرانيا أن تكون جزءً من الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة ذا جوررنال الدولية، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خاطب البرلمان الأوروبي عبر فيديو كونفرانس اليوم، على ضرورة إبداء أوروبا دعمها الكبير لكييف، طالبًا منه زيادة دعمه لبلاده، وطلب من البرلمان الأوروبي "إثبات وقوفهم مع أوكرانيا.

وأدلى الزعيم الأوكراني، بهذه التعليقات عبر رابط فيديو خلال اجتماع استثنائي للبرلمان الأوروبي اليوم.

وذكر : "لقد أثبتنا قوتنا. لقد أثبتنا أننا، كحد أدنى ، مثلكم تمامًا. لذا ، أثبتوا أنكم معنا. اثبتوا أنكم لن تتركونا وتذهبوا. أثبتوا أننا أوروبيون مثلكم بالفعل. وبعد ذلك ستنتصر الحياة. وينتصر النور على الظلام".

وتابع زيلينسكي في ملاحظاته الختامية "المجد لأوكرانيا".

وتلقى الزعيم الأوكراني ترحيبا حارا من أعضاء البرلمان الأوروبي ، حيث ارتدى العديد منهم الألوان الأوكرانية ، قبل وبعد خطابه أمام البرلمان.

وقبل حديث زيلينسكي ، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا: "نرحب بطلب أوكرانيا للحصول على وضع المرشح في البرلمان الأوروبي وسنعمل على تحقيق هذا الهدف".

