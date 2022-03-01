حازم إيهاب: ابني داخل عملية تاني النهارده ادعو له

نشر الفنان حازم إيهاب بوستا جديدا عبر قصته علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وأعلن من خلاله عن الحالة الصحية لابنه يونس، وعلق “يونس داخل عملية تانية النهارده باليل، ارجوكم الدعاء أنه يقوم منها علي خير ويرجعلنا بالسلامة”.

يذكر أن أعلن الفنان حازم إيهاب إنجاب زوجته منة داغر مولودهما الأول، الذي أطلق عليه اسم يونس، وذلك بتاريخ 18 فبراير الجاري، لكن فرحته لم تكتمل.

وكشف حازم إيهاب عن الحالة الصحية لنجله في منشور لها على موقع فيسبوك قائلا:"الحمدلله ربنا رزقنا ب "يونس حازم ايهاب" يوم ٢٠٢٢/٢/١٨ ، يونس اتولد بعيب خلقي في القلب و عمل عملية في قلبه و هو عمره ساعات".

واستطرد حازم إيهاب:" هو حالياً في الرعاية المركزة و الله اعلم هيقدر يخرج امتى..أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة.. و متأسف جداً لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله".