ريم مصطفى تبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل "دوبامين" في التجمع الخامس

بدأت الفنانة ريم مصطفى تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، وذلك في الديكور الخاص بها في التجمع الخامس، بمشاهد تجمعها بالفنان محمد كيلانى ومن المقرر أن يستمر التصوير في هذا الديكور بضعة أيام وبعدها يتم الانتقال إلى ديكور آخر.

مسلسل "دوبامين" تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل تصور ريم مصطفى دورها في مسلسل "suits – سوتس" وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير SUITS، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، أسماء جلال، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي.

تجسد ريم مصطفى في أحداث مسلسل "suits - سوتس"، شخصية كاميليا سكرتيرة زين ثابت الذى يقدم دوره آسر ياسين، وهى الحافظ الأول لأسراره، وجلبها معه عندما كان يعمل مع المدعي العام، وهذه الشخصية قدمتها الممثلة "سارة رافيرتي في النسخة الأمريكية من العمل

وانتهت ريم مؤخراً من تصوير مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويخوض به المستشار تركي آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية في العمل أمام أمام آسر ياسين، خالد الصاوى، وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد مدحت.