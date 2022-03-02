بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» و«جيوشي» لإنتاج أوتوبيسات كهربائية.. التراس: توجيهات رئاسية بتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي

وفقاً لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة

الفريق التراس عن توقيع بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» و«جيوشي»:

الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية

التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي لتتعدى نسبة 60 %

قام الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، بتوقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل ، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر.

من جهته، أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع،على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكافة أنواعها وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة .

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على التكامل والتصنيع المشترك للأوتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية لتشغيل الإنتاج والإشراف ومراقبة الجودة وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا أن هذه السيارة يتوافر فيها كافة اشتراطات حماية البيئة.

وأشار "التراس" أن التعاون يتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي لتتعدى نسبة 60 %، وأفضل سعر بيع منافس.

كما ذكر "التراس" أننا نستهدف بهذا التعاون تطوير خدمة نقل الركاب بالقاهرة الكبرى، المدن السياحية مثل مدينة شرم الشيخ، العاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية الجديدة، وتقديم منظومة تشغيل وإدارة الكترونية ذكية لخدمة النقل الجماعي تعمل طبقا للمعايير العالمية للنقل الحضري المستدام داخل المدن, لافتا للتوسع مستقبلا لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية والعربية .

وفي سياق متصل , أكد "التراس"، أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية بكافة أنواعها ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

من جانبه، أكد " محيى الدين جيوشي" رئيس مجلس إدارة شركة جيوشى لصناعة وسائل النقل, علي أهمية التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لثقتنا في هذا الصرح الصناعي الوطني والمتطور دائما مما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة وتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية بمواصفات قياسية عالمية بنسب تصنيع محلي متزايدة ,مما يساهم في جعل السوق المصري مركزاً لتصدير الأوتوبيسات الكهربائية للأسواق الخارجية .

كما أكد " خالد محيي الدين جيوشي نائب رئيس الشركة"، أن شركة جيوشي تولي أهمية خاصة بتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية.