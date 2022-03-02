اليوم. محاكمة عامل قتل ابن زوجته بالشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم محاكمة عامل متهم بقتل طفل نجل زوجته.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، بورود بلاغ من «إيمان. ع.ف. ال» 45 عاما، ربة منزل مقيمة بمنطقة كفر الإشارة بدائرة القسم، تتهم زوجها «محمود.ر. ع» 36عاما، عامل، مقيم بذات العنوان، بقتل نجلها الطفل«م. ط. أ. ع» بسلاح أبيض عبارة عن «مطواة» حال دفاع نجلها من تعدي زوجها عليها.

توصلت تحريات المباحث إلى صحة البلاغ، وأن المبلغة متزوجة عرفيا من المتهم، وحدثت مشادة كلامية بينهما، تدخل على إثرها نجلها معاتبا له، الأمر الذي دفع المتهم إلى التعدي بالضرب على نجلها مستخدما سلاح أبيض عبارة عن مطواه، ما أحدث به إصابات أودت بحياته كما جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة تقرر حبسه احتياطيا وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.