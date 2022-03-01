العظمى تصل لـ 28.. الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة| شاهد

كشف الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، واسباب ارتفاع درجات الحرارة ، موضحا أن البلاد تشهد موجة من موجات ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الربيع .

وأوضح الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هذه الفترة من العام تشهد ارتفاعات وانخفاضات مستمرة في درجات الحرارة ، متابعا : " موجة حارة على محافظات الجمهورية خلال فترات النهار وتبلغ ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا " .

وتابع " شاهين " ، أن درجة الحرارة العظمة غدا تصل لـ28 درجة مئوية ، وهي ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، ويعود الطقس من جديد لحالة انخفاض بدءا من يوم الخميس .

وحذر " شاهين " المواطنين من تخفيف الملابس ، خلال الفترة الحالية ، مؤكدا :" هنرجع تاني للانخفاضات من جديد " .

وتابع : " متنخدعوش في الطقس وتخففوا من الملابس والفترة الجاية هنشهد تقلبات جوبة معتادة في نهايات الفصول ، وننصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية .