عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العظمى تصل لـ 28.. الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة| شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، واسباب ارتفاع درجات الحرارة ، موضحا أن البلاد تشهد موجة من موجات ارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الربيع .

وأوضح الدكتور محمود شاهين ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن هذه الفترة من العام تشهد ارتفاعات وانخفاضات مستمرة في درجات الحرارة ، متابعا : " موجة حارة على محافظات الجمهورية خلال فترات النهار وتبلغ ذروة ارتفاع درجات الحرارة غدا " .

وتابع " شاهين " ، أن درجة الحرارة العظمة غدا تصل لـ28 درجة مئوية ، وهي ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، ويعود الطقس من جديد لحالة انخفاض بدءا من يوم الخميس .

وحذر " شاهين " المواطنين من تخفيف الملابس ، خلال الفترة الحالية ، مؤكدا :" هنرجع تاني للانخفاضات من جديد " .
وتابع : " متنخدعوش في الطقس وتخففوا من الملابس والفترة الجاية هنشهد تقلبات جوبة معتادة في نهايات الفصول ، وننصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية .

الأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين توك شو درجات الحرارة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

ضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي.. زوج منة عرفة يعلن انفصالهما للمرة الثانية

مساعد وزير الخارجية: نقل الطلاب المصريين من أوكرانيا لأرض الوطن خلال ساعة..فيديو

بدءا من اليوم .. زيادة أسعار السجائر المحلية جنيها

ترشيحاتنا

الدراويش تهدر ركلتين جزاء.. الإسماعيلي يسقط في فخ التعادل مع المقاصة 2-2

طارق الشناوي: سمير صبري بخير.. ويستعد لعملية القسطرة| خاص

الاستخبارات الأوكرانية: بيلاروسيا حشدت 300 دبابة علي حدودنا.. وتستعد للدخول بأوامر روسيا

حيلة جديدة في الإجرام..تهريب مخدرات على شكل بصل

مندوب كوبا: ملتزمون بميثاق الأمم المتحدة وندافع عن السلام.. فيديو

العظمى تصل لـ 28.. الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القلقاس بأكثر من طريقة بالسلق والطماطم والفرن

بليك ليفلي تساند زوجها ريان رينولدز في العرض الخاص لفيلم The Adam Project

محمد حماقي يتألق في حفل العيد الوطني بالكويت.. صور

نشرة المنوعات| هاكر يوجه رسالة رعب إلى الشعب الروسي.. اقتراب كويكب ضخم من الأرض.. هجوم مئات الأوكرانيين على الدبابات الروسية

فيديو

هدية المرأة بعد سن الـ 45.. مميزات غير مسبوقة للسيدات من الدولة

بعد أغنية البخت.. هل يعلن ويجز خطوبته قريبا على صديقة هدى المفتي

أحلى صوت.. حمو بيكا: مفيش فرح من غير مهرجان.. فيديو

احترس .. 5 حالات تسبب سحب وحدات الإسكان من مالكها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ