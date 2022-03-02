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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يزور مستشفى الأطفال بالدمرداش

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع نادى روتارى هليوبليس سبورتنج، وأسرة من أجل مصر، زيارة لمستشفي الأطفال - جامعة عين شمس - اليوم الأربعاء، لمشاركة الأطفال ورفع الروح المعنوية لهم ، وتقديم الهدايا لهم.

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ويأتي ذلك حرصا من قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس علي القيام بدوره في تنمية الوعي الإجتماعي والإنسانى ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة ، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر حصلت جامعة عين شمس علي 7 بعثات تتناول تخصصات علمية مختلفة، اغلبها في محور العلوم الأجتماعية والأنسانية. تقدمت كلية الألسن بعدد 3 بعثة، ثم حصلت كلا من كلية العلوم، الهندسة، الحقوق، والبنات علي عدد بعثة واحدة، تشمل دول الأبتعاث المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، ايطاليا، وروسيا.

وهنأ مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المقبولين في الجزء الأول من الإعلان المُوحد لخطة البعثات للعام الخامس 2021/ 2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022، بناء علي توجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

جاء هذا الإعلان بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA"، ويشمل إيفاد (بعثات خارجية - إشراف مُشترك ـ ماجستير - مُهمات علمية لما بعد الدكتوراة).

قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس نادى روتارى هليوبليس سبورتنج مستشفي الأطفال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تنمية الوعي الإجتماعي والإنسانى

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