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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد اجتياز 111 فقط من 300 ألف طالب.

خبير: 3 أسباب لضعف مستوى خريجي كليات الهندسة والحاسبات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعليم، تعكس اهتمام الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية بتعليم وتأهيل الشباب، من خريجي الكليات العملية ويتضح ذلك في حجم الانفاق الضخم التي توجهه الدولة الي مجالات التعليم والتدريب في تخصصات الهندسة والحاسبات لكي يسايروا أحدث التطورات العالمية في تلك التخصصات لإيمانها بأن ذلك سيكون له مردوده في بناء دولة قوية وحديثة.

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وأوضح تامر شوقي، لـ “صدى البلد” أن فشل نسبة كبيرة من الشباب في اجتياز الاختبارات المؤهلة لتلك البرامج، يؤكد الحاجة الملحة إلى ما يتم حاليا من تطوير في التعليم قبل الجامعي المؤهل للتعليم الجامعي المؤدي الي سوق العمل، خاصة أن هؤلاء الخريجين هم نتاج المناهج ونظم التقييم القديمة التي تعتمد علي الحفظ والتلقين وليس التفكير والابداع، وتلقى مقاومة بشكل خاطىء من الكثيرين، بالإضافة للحاجة إلى تغيير نظم القبول بالجامعات والتي تعتمد علي مجموع الطالب في الثانوية العامة فقط.

وأشار تامر شوقي إلى أنه يمكن تحديد بعض أسباب ضعف هؤلاء الخريجين إلى:

  • الضعف في مناهج ونظم التقويم في تلك الكليات التي لا تواكب التطورات الحديثة في تلك التخصصات المهمة.
  • عدم توافر كوادر مدربة علي مستوي عال لإعداد الطلاب في تلك التخصصات ، وخاصة أن الكوادر المميزة غالبا ما يتم استقطابها للعمل بأجور مرتفعة في الدول العربية والاجنبية.
  • عدم تلقى هؤلاء الطلاب تدريبات عملية في مواقع عمل متصلة بتخصصاتهم وذات مستوي مرتفع من الكفاءة خلال  سنوات الدراسة.

أساليب مقترحة للنهوض بمستوي هؤلاء الخريجين :

  • اعادة النظر في مناهج وطرق التقييم في تلك الكليات وتطويرها بشكل جاد بما يتوازي مع المناهج في الجامعات العالمية
  • استقدام اساتذة اجانب لتدريب اعضاء هيئات التدريس في تلك الكليات  علي المناهج وطرق التقييم الحديثة
  • إيفاد بعض أعضاء هيئات التدريس في مهام علمية للخارج بتلك الكليات لنقل تجارب الدول المتقدمة الي الجامعات المصرية.
  • عقد اتفاقيات مع الجامعات الاجنبية بحيث تتيح  الفرصة للطلاب المتميزين خلال سنوات الدراسة بالدراسة فيها فصل دراسي او فصلين ومنحهم شهادة تخرج من الجامعتين.
  • توفير فرص تدريب عملي للطلاب خلال سنوات الدراسة .
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