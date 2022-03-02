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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب الالتماسات بآداب القاهرة .. غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد غلق باب الالتماس على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين، إنه تم فتح باب التقدم بالتماسات الفصل الدراسي الأول وسيتم غلق باب الالتماسات يوم الخميس المواف 3 مارس ، وعلى الطلاب الراغبين في التقدم بالتماسات في مادة او أكثر عليهم  تعبئة النموذج على الرابط التالي وإرفاق صورة من إيصال الدفع (استمارة واحدة لكل مادة) بعد دفع قيمة الالتماس، مع الاحتفاظ بصورة الإيصال.


وأكد “ شاهين ”   ضرورة تسليم صورة من الإيصال وصورة البطاقة الجامعية (كارنيه الكلية) إلى موظف القسم المختص في شئون الطلاب مع نسخة مطبوعة من نموذج البيانات بعد تعبئته  من هنا

على الجانب الآخر، أنهت جامعة القاهرة امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2022 والتي بدأت السبت 6 فبراير واستمرت حتى 22 فبراير، وأداها نحو 30 ألفًا و763طالبًا وطالبة بنظامي التعليم المدمج والمفتوح، بالمقر الرئيسي بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، والأسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبورسعيد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.

‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات شهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، مضيفًا أن أسئلة الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.


‎وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة حريصة على التوسع في برامج مركز التعليم المدمج نظرًا للزيادة المتنامية للطلاب الراغبين في الدراسة بنظام التعليم المدمج، وأن الجامعة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمركز.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول الفصل الدراسي الأول محمد عثمان الخشت تصحيح الامتحانات

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