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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تكريم وكرنفال فني.. تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الجمعة

صدى البلد

على ضفاف نهر النيل بالأقصر تبدأ مراسم حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم ، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم من داخل قاعة المؤتمرات .


تبدأ مراسم الافتتاح بأجواء كرنفالية في تمام الساعة الخامسة مساء، بعد تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان بملابسهم التقليدية المميزة، لتنقلهم الذهبيات النيلية إلى قاعة المؤتمرات مكان اقامة الحفل، وتستقبل السجادة الحمراء في البداية نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية.


يبدأ الاحتفال داخل قاعة المؤتمرات في تمام الساعة الثامنة مساء بالسلام الجمهوري، يليه "برومو" بعنوان "عشرة سنوات من الخيال" يستعرض تاريخ المهرجان منذ بدايته وحتي ٱخر دوراته ، وتقدم حفل الافتتاح باللغتين (العربية والفرنسية) الإعلامية والفنانة المغربية وفاء مراس ، ويخرج حفل الافتتاح والختام المخرج عادل بركات والمخرج المنفذ محمد نبوي، ويقوم بتنفيذ الإخراج التلفزيوني كريم سمير ودعاء احمد وتنقله قناة نايل سينما علي الهواء مباشرة .

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تقدم فرقة الأقصر للفنون الشعبية فقرة بعنوان "النوبة" يليها كلمات افتتاحية لكل من رئيس شرف المهرجان محمود حميدة، ورئيس المهرجان سيد فؤاد ، ومدير المهرجان  عزة الحسيني ، بعد ذلك يُلقي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم كلمته على الحضور ، والكلمة الأخيرة للدكتورة إيناس عبد الدايم التي تعلن فيها افتتاح الدورة الحادية عشرة .


يشهد الحفل الإعلان عن أسماء لجان تحكيم المسابقات، على أن يتم تكريم اسم الفنانة الراحلة هدى سلطان ويتسلم التكريم ابنتها المنتجة ناهد فريد شوقي وحفيدتها ناهد السباعي، إلى جانب تكريم اسم الفنان الراحل محمود مرسي، واسم المخرج السنغالي جبريل ديوب مامبتي الذي تحمل الدورة اسمه ويتسلمها نجله تيمور مامبيتي، ثم تكريم ضيف شرف المهرجان دولة " أوغندا" ويتسلم التكريم المخرج الأوغندي موريس موجيتشا، ثم تكريم المخرجة البوركينية  ابو لين تراوري، كما يتم تكريم النجم حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر، ويكرم أيضا بالمهرجان النجم عمرو سعد الذي يتغيب عن الحضور لظروف التصوير خارج مصر ولكن يحضر نيابة عنه نجله الفنان رابي عمرو سعد، كما تكرم الفنانة الجزائرية بيونة، ويكرم المخرج التونسي وخبير السينما الأفريقية فريد بوغدير خلال حفل الختام .

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي المصري، وهيئة تنشيط السياحة وشركة أوراسكوم.

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