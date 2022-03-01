ليستر سيتي يفوز على بيرنلي 2-0 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي الانتصار على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل، في المباراة المؤجلة من الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي، والتي جمعتهما منذ قليل على ملعب تيرف مور.

افتتح جيمس ماديسون التسجيل لـ ليستر سيتي في الدقيقة 82 حيث قام الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل بإرسال كرة طولية، وصلت لـ جيمي فاردي، والذي مررها بدوره لـ ماديسون، الذي أطلق تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من على حدود منطقة جزاء بيرنلي مسكنًا إياها الشباك.

وفي الدقيقة 90، أحرز جيمي فاردي الهدف الثاني لـ ليستر بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله هارفي بارنز، مؤكدًا انتصار فريقه.

انتصار ليستر سيتي رفع رصيدهم للنقطة 30 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.