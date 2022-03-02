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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محمود عبد العزيز يتصدر تويتر .. والجمهور: موهبة متوارثة

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز ووالده

تصدَّر الفنان محمد محمود عبد العزيز، تريند تويتر بعد أحد مشاهده في مسلسل نقل عام، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه على شاشة ON.

وتلقى محمد محمود عبد العزيز على العديد من التعليقات الإيجابية من جمهوره، وشبه الكثير أداءه بأداء والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: “عاش بجد تمثيله تحفة وموهبة متوارثة- تويتة في حب مشهد وتمثيل محمد محمود عبد العزيز- حضرتك عامل عظمة من أول المسلسل أصلاً”.

ويشارك في مسلسل نقل عام عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، ريم البارودي، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.

واستغرق تصوير مسلسل "نقل عام" 3 أشهر، حيث يتم عرض حلقاته حالياً على قناة ON وحقق ردود أفعال متميزة وتفاعل على السوشيال ميديا مع أحداثه.

مسلسل "نقل عام" انطلق عرضه يوم 29 يناير الماضى، ويعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة ON الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 1 ظهراً، كما يعرض أيضاً على قناة ON دراما الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً والساعة 4 عصراً.

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الفنان محمد محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز محمد محمود عبد العزيز قناة ON ميرهان حسين ريم البارودى مسلسل نقل عام

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