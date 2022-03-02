عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحارس السنغالي «ميندي» يحتفل بعيد ميلاده الـ 30 عبر انستجرام

ميندى
ميندى

احتفل الحارس السنغالى إدوارد ميندى، المحترف فى صفوف فريق تشيلسى الإنجليزى،  بعيد ميلاده الـ 30 وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشر ميندى صورة له من الاحتفال بعيد ميلاده وكتب قائلا "أريد فقط أن أشكركم علي مشاعركم ورسائلكم الدافئة ودعمكم".


ويعيش السنغالي إدوارد ميندى، أبرز لحظاته مع كرة القدم على كافة المستويات بعد التتويج بلقب
كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بعد الفوز على منتخب مصر فى المباراة النهائية بركلات الترجيح، وحصوله علي كأس العالم للأندية 2021 مؤخرًا، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي 2-1 فى المباراة النهائية التى أقيمت باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

 

إداورد ميندي احتفال عيد ميلاد كأس الأمم الافريقية تشيلسي الإنجليزي يحتفل بعيد ميلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على سطح عقار.. بواب وسائق توك توك يهتكان عرض طالبة في الجيزة

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

زيادة في 10 أنواع.. الشرقية للدخان تعلن ارتفاع أسعار السجائر المحلية والأجنبية|فيديو

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

تنويه عاجل من سفارة مصر في سلوفاكيا بشأن المواطنين المغادرين أوكرانيا

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

هل يصل سعر الكيلو 200 جنيه| أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. وهل تنخفض قريبًا؟

ترشيحاتنا

نقيب المأذونين يناشد بإصدر قانون بتجريم الزواج لأقل من 18 سنة| فيديو

كيف يقبض ملك الموت أكثر من روح في وقت واحد؟.. دار الإفتاء توضح

بايدن أمام الكونجرس: حرب بوتين مفتعلة.. والطغاة يجب أن يدفعوا ثمن عدوانهم

تنويه عاجل من سفارة مصر في سلوفاكيا بشأن المواطنين المغادرين أوكرانيا

الفنانة التونسية مليحة: ابتعدت عن الفن فترة لتكون لدي عائلة |فيديو

اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 1443 هـ بعد غروب الشمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

ارتفاع ثم انخفاض.. الأرصاد الجوية تحذر من الساعات المقبلة بسبب حالة الطقس

التفاصيل الكاملة للعثور على جثة العازف اللبناني جون حداد داخل شقته بالشيخ زايد

على متنها 175 طالبا.. طائرة العائدين من أوكرانيا في الطريق إلى القاهرة| فيديو وصور

فيديو

خاص| فرحة عارمة لأهالي الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا.. فيديو وصور

عنبة يثير الجدل باتجاهه لاعتزال الغناء.. فيديو جراف

لطيفة تدخل في نوبة بكاء خلال برنامج ABtalks بسبب والدها

تعرف على المدربين المرشحين لخلافة كارتيرون في الزمالك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

اﻟﻤﺰﻳﺪ