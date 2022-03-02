الحارس السنغالي «ميندي» يحتفل بعيد ميلاده الـ 30 عبر انستجرام

احتفل الحارس السنغالى إدوارد ميندى، المحترف فى صفوف فريق تشيلسى الإنجليزى، بعيد ميلاده الـ 30 وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



ونشر ميندى صورة له من الاحتفال بعيد ميلاده وكتب قائلا "أريد فقط أن أشكركم علي مشاعركم ورسائلكم الدافئة ودعمكم".



ويعيش السنغالي إدوارد ميندى، أبرز لحظاته مع كرة القدم على كافة المستويات بعد التتويج بلقب

كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، بعد الفوز على منتخب مصر فى المباراة النهائية بركلات الترجيح، وحصوله علي كأس العالم للأندية 2021 مؤخرًا، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي 2-1 فى المباراة النهائية التى أقيمت باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.