استمر في العمل.. رونالدو يستعد لمانشستر سيتي بـ «الجيم» |شاهد

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم".



وعلق كريستيانو رونالدو علي الصورة قائلا "استمر في العمل" نالت إعجاب الآلاف من متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه واتفورد، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي.



وتعادل مانشستر يونايتد رفع رصيدهم لـ 47 نقطة في المركز الرابع، ورصيد واتفورد للنقطة 19 في المركز التاسع عشر.



ويستضيف مانشستر يوناتيد غريمه التقليدي مانشستر سيتي يوم الأحد القادم في المباراة التي ستقام على ملعب "أولد ترافورد"، معقل الشياطين الحمر، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2021-2022.