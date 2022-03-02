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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الشناوي: أخطاء حكم مباراة الأهلي وفاركو واضحة.. ويجب إنهاء اعتراضات الأجهزة الفنية

الاهلي
الاهلي

تحدث أحمد الشناوي المحلل التحكيمي، عن قرارات الحكم محمد معروف الذي أدار مباراة الأهلي وفاركو، التي أقيمت أمس الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز.

الأهلي واجه فاركو، في إطار منافسات الجولة 11 من عمر بطولة الدوري المصري، واستطاع الأحمر الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال الشناوي خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "هدف الأهلي الأول صحيح ولا يوجد تسلل".

وأضاف: "الهدف الثاني أيضا صحيح وليس به شبهة تسلل، والحكم المساعد كان يقف في المكان المناسب وأخذ القرار الصحيح".

وتابع: "عن سقوط ميكيسوني في منطقة الجزاء، لا توجد ركلة جزاء، لأنه احتكاك عادي بين لاعبين في كرة القدم".

وأتم: "الجهاز الفني لفاركو اعترض بشدة على قرارات الحكم خلال اللقاء على بعض الأخطاء، والتي بالمناسبة كانت واضحة، لابد من وجود حل لمسألة اعتراض الأجهزة الفنية على الحكام في المباريات، نريد أن تنتهي هذه الظاهرة".

أحمد الشناوي الحكم محمد معروف مباراة الأهلي وفاركو الدوري المصري الممتاز ميكيسوني كرة القدم

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