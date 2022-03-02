مي نور الشريف تظهر بالعباءة والحجاب في مسجد السيدة نفيسة |شاهد

شاركت الفنانة مى نور الشريف جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

مى نور الشريف ظهرت في الصورة من أمام مدخل مسجد السيدة نفيسة وهي ترتدي العباءة وحجاب، وعلقت قائلة:"مدد"، وحازت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من محبيها.



آخر أعمال مي نور الشريف الفنية

يُذكر أن الفنانة مى نور الشريف تغيبت عن الساحة الفنية، بعد مشاركتها في مسلسل "اللهم إنى صائم" مع مصطفى شعبان عام 2017.



مسلسل اللهم إني صائم بطولة مصطفى شعبان، مي نور الشريف، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.



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