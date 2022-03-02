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أخبار العالم

CNN: رئيس أوكرانيا يتواصل مع واشنطن عبر هاتف آمن

CNN: رئيس أوكرانيا
CNN: رئيس أوكرانيا يتواصل مع واشنطن عبر هاتف آمن

كشف مسؤول أمريكي عن طريقة التواصل بين الولايات المتحدة، ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، قائلا إنها تتم عبر "هاتف آمن".

وقال مسؤول لشبكة CNN إن الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال هاتف آمن، يعمل عبر الأقمار الصناعية، قدمته واشنطن للحكومة الأوكرانية، الشهر الماضي، قبل الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا.

وأضاف مسؤولان أمريكيان أن الاتصالات "الأكثر أمانًا" بين المسؤولين الأوكرانيين ونظرائهم الأمريكيين، كانت تتم في السابق عبر السفارة الأمريكية في كييف.

وأرسلت واشنطن الهاتف الآمن إلى المسؤولين الأوكرانيين، عندما كانت الولايات المتحدة تستعد لإخلاء سفارتها مع تصاعد المخاوف بشأن الهجوم الروسي، حسب القناة الأمريكية.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الهاتف الآمن يسمح للرئيس الأوكراني بالبقاء على تواصل مع الولايات المتحدة، حيث أعلن زيلينسكي، في وقت سابق، أنه يعتزم البقاء في أوكرانيا.

وحسب شبكة CNN، يتنقل الرئيس الأوكراني حاليا بين مواقع متعددة في كييف محمية بوجود أمني كبير.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة قدمت هاتفا مماثلا لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، مضيفا أن الأمر استغرق بضعة أيام حتى يتمكن الأوكرانيون من تشغيل هواتف الأقمار الصناعية لأن التعليمات حول كيفية استخدامها كانت باللغة الإنجليزية، وليست باللغة الأوكرانية.

وتعمل الهواتف الآمنة بالكهرباء وكذلك عبر المولدات أو كهرباء من السيارة، إذا لزم الأمر.

وذكر البيت الأبيض في بيان الثلاثاء، "تحدث الرئيس جو بايدن اليوم مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لمناقشة استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وشدد بايدن على استمرار مساعدة الولايات المتحدة لأوكرانيا، بما في ذلك عمليات التسليم المستمرة للمساعدات الأمنية والدعم الاقتصادي والمساعدات الإنسانية.

وناقش الجانبان "عمل الولايات المتحدة، إلى جانب الحلفاء والشركاء، على محاسبة روسيا، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات لها تأثير قوي على الاقتصاد الروسي"، حسب البيان.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسيؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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