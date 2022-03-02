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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مجمع صناعي بالإسكندرية لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة

حملة على مصانع غرب
حملة على مصانع غرب الإسكندرية


قادت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب في الإسكندرية حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمنشآت بالمنشية الجديدة.


واستهدفت الحملة التفتيش على كل من مجمع صناعي مكون من عدد ٨ مصانع كبيره ومصنع حلويات ومخزن زجاج سيارت.

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وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع المجمع الصناعي المكون من ٨ مصانع كبيره ( مصنع كرتون ، مصنع نجف ، مصنع عطور ، مصنع أدوات تجميل ، مصنع أقفاص ومستلزمات طيور ، مطبعه ، مصنع أثاث ) وذلك لعدم وجود إشتراطات الامن الصناعي والسلامة والصحه المهنية ووجود كابلات عارية بدون تغطيه وأسلاك مكشوفه وأنابيب بوتاجاز فضلا عن عدم وجود نظام إطفاء أو انذار بالحريق داخل المجمع الصناعي لمواجهة اي حرائق رغما عن ان جميع الصناعات داخل المصانع بمواد قابله وتساعد علي الاشتعال مما يسبب خطوره عاليه علي العمال والموظفين والارواح داخل المصانع وعلي المصانع المحيطة بالمنشيه الجديدة، غربي الإسكندرية.

وعلي صعيد آخر تم  التفتيش علي مصنع للحلويات بالمنشية الجديدة ولا يوجد به اي مخالفات وأثنت علي الاهتمام بالتعقيم والنظافة والجوده وتطبيق اشتراطات الامن والسلامة والصحه المهنية حفاظا علي صحه وسلامه المواطنين. 


كما تم التفتيش علي مخزن زجاج سيارات وعدد ٤ صيدليات لا يوجد بهم أي مخالفات

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٧ محضر وهم : ٥ محاضر امن صناعي ، ١ محضر رصد بيئي محافظه  ، ٣ رصد بيئي حي ، ٤ محضر شئون بيئه حي  ، ٤ محضر قوي عامله

كما توجهت الحملة إلي كوبري ٢٧ وتم ازاله الاشغالات أسفل الكوبري وتم التحفظ على ١٦ إشغال متنوع وجاري إستكمال الحملات

وقد جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والرقابه والرصد البيئي وشئون  البيئه ورخص المحلات بالحي والصحه والطب البيطري والامن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والرصد البيئي بالمحافظة وجهاز حمايه المستهلك والصرف الصحي

ونوهت شعبان بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن وان الحملات متواليه بنطاق حي غرب لفرض الانضباط

الاسكندرية تعقيم الطب البيطري المتابعة الميدانية المصانع الرقابة مخالفات صحة المواطن غرب الإسكندرية ازالة الاشغالات

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