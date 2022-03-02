بوريطة يستقبل عبدالرازق ويبحث التنسيق بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي..صور

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصرى بوزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية.

حيث رحب " بوريطة" بالوفد المصرى برئاسة المستشار " عبدالرازق" مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقوتها الحالية.

وأشار إلى أهمية هذه الزيارة رفيعة المستوى مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي لدعم العلاقات على مختلف الأصعدة.

من جانبه توجه المستشار "عبدالرازق" بالتقدير والثناء لوزير الخارجية على حسن الاستقبال مؤكداً على متانة العلاقة بين الشعبين من قديم الأزل والتى سيبنى عليها لتقويتها بتبادل الخبرات والزيارات بين المجلسين خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم اليوم بينهما.

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