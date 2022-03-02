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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بوريطة يستقبل عبدالرازق ويبحث التنسيق بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي..صور

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ المصرى بوزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية.

حيث رحب " بوريطة" بالوفد المصرى  برئاسة المستشار " عبدالرازق"  مشيداً  بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقوتها الحالية.

وأشار إلى أهمية هذه الزيارة رفيعة المستوى مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي لدعم العلاقات على مختلف الأصعدة.

من جانبه توجه  المستشار "عبدالرازق" بالتقدير والثناء  لوزير الخارجية على حسن الاستقبال مؤكداً على متانة العلاقة بين الشعبين من قديم الأزل والتى سيبنى عليها لتقويتها بتبادل الخبرات والزيارات  بين المجلسين  خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم اليوم بينهما.

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المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وزير الخارجية المغربى رئيس مجلس الشيوخ المصرى مجلس الشيوخ المصري مجلس المستشارين المغربي

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