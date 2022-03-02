عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسنا متأكدين من حضور كييف.. روسيا تعلن استعدادها لمفاوضات جديدة مع أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، استعداد البلاد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن وفدها سينتظر نظيره من كييف في مكان المفاوضات بعد ظهر اليوم.

وحسب وكالة “رويترز ”للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن حضور الوفد الأوكراني لجولة مفاوضات جديدة غير مؤكد، وهناك معلومات متناقضة بشأن المحادثات.

وأضاف بيسكوف أن موسكو بحاجة إلى صياغة رد صارم ومدروس وواضح ضد الإجراءات المفروضة من قبل الدول الغربية لتقويض الاقتصاد الروسي.

من جانبه، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، أن موعد المشاورات مع روسيا قيد البحث.

يحتاج أجندة واضحة.. أوكرانيا: موعد المشاورات مع روسيا قيد البحث

مجددا دعوته لسرعة الانضمام للاتحاد الأوروبي.. زيلينسكي: روسيا تريد محو أوكرانيا وتاريخها

ووفقا لوسائل الإعام المختلفة، قال مستشار زيلينسكي إن تحديد موعد المفاوضات مع روسيا يحتاج إلى مباحثات وأجندة واضحة.

ونفى مصدر روسي، اليوم الأربعاء، صحة أنباء حول إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن موعد الجولة الثانية للمفاوضات لم يحدد بعد، نقلا عن وكالة "تاس".

فيما أعلنت خارجية بيلاروسيا "اكتمال الاستعدادات النهائية لعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، رجح مراقبون أن جولة المفاوضات الثانية، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بين الطرفين الروسي والأوكراني، قد تتعثر بعد بروز مواقف من القيادة الأوكرانية قللت من احتمال تحقيق نتائج.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن، أمس الثلاثاء، أنه مستعد للجلوس والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، إنه إذا كان حلفاء أوكرانيا لا يريدونها في حلف الناتو، فكييف بحاجة إلى ضمانات أمنية، مطالبا الغرب بـ"تقديم ضمانات أمنية وفورية وقانونية”.

وأضاف أمس الثلاثاء، أنه يتعين على روسيا وقف قصف المدن الأوكرانية قبل إجراء المحادثات. 

وجرت مفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير الماضي، ببيلاروسيا.

فيما قال مكتب الرئيس الأوكراني إن الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا لم تحقق نتائج تريدها أوكرانيا.

الرئاسة الروسية الكرملين أوكرانيا روسيا أجواء أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"هيقولى إشمعنى أنا " .. الرئيس السيسى يؤكد : لو فكرنا بالمبدأ ده عمرنا ما هنتغير

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

السيسي لـ إيهاب الفار:عايز أخلي المواطن يتحرك فى كرداسة وبولاق بشكل كويس

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

تركت المنزل بعد شهر من ولادة ابنتها.. لماذا أصرّت مفيدة شيحة على الطلاق؟

بعد التصريح بدفنه.. الأمن يكشف سبب قتل رجل أعمال لـ صاحب مركز صحي في الجيزة

ترشيحاتنا

افتتاح معرض صنع في دمياط للأثاث غدًا.. والصنّاع المشاركون يؤكدون: أسعارنا تنافسية

السفير أشرف سويلم يدعو أوغندا للاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية|صور

سلاح الجو يتدخل.. توترات يابانية روسية قبالة نيمورو

حبس وغرامة للمخالفين.. شروط التبرع بـ الأعضاء بعد الوفاة

رامز جلال في "رمضان" أم لا.. تفاصيل حول المقلب رقم 12

وكيله: كارتيرون يحلم بالعودة للزمالك.. ووارد تدريبه لنادٍ آخر في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

تفاصيل حفل عيد ميلاد الفنان علاء عبد الخالق بحضور نجوم التسعينات.. صور

فيديو

خليك معايا.. كوكسال المصري يتحدى التركي ويوجه رسالة لـ عمر كمال

هشم مدخل العقار.. تفاصيل حادث أتوبيس الجمالية

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديوجراف.. بكاء ودعاء.. حالة منة عرفة بعد الانفصال من محمود المهدي

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ