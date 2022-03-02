لسنا متأكدين من حضور كييف.. روسيا تعلن استعدادها لمفاوضات جديدة مع أوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، استعداد البلاد لإجراء جولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدة أن وفدها سينتظر نظيره من كييف في مكان المفاوضات بعد ظهر اليوم.

وحسب وكالة “رويترز ”للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن حضور الوفد الأوكراني لجولة مفاوضات جديدة غير مؤكد، وهناك معلومات متناقضة بشأن المحادثات.

وأضاف بيسكوف أن موسكو بحاجة إلى صياغة رد صارم ومدروس وواضح ضد الإجراءات المفروضة من قبل الدول الغربية لتقويض الاقتصاد الروسي.

من جانبه، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، أن موعد المشاورات مع روسيا قيد البحث.

ووفقا لوسائل الإعام المختلفة، قال مستشار زيلينسكي إن تحديد موعد المفاوضات مع روسيا يحتاج إلى مباحثات وأجندة واضحة.

ونفى مصدر روسي، اليوم الأربعاء، صحة أنباء حول إلغاء المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن موعد الجولة الثانية للمفاوضات لم يحدد بعد، نقلا عن وكالة "تاس".

فيما أعلنت خارجية بيلاروسيا "اكتمال الاستعدادات النهائية لعقد المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق، رجح مراقبون أن جولة المفاوضات الثانية، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء بين الطرفين الروسي والأوكراني، قد تتعثر بعد بروز مواقف من القيادة الأوكرانية قللت من احتمال تحقيق نتائج.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن، أمس الثلاثاء، أنه مستعد للجلوس والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، إنه إذا كان حلفاء أوكرانيا لا يريدونها في حلف الناتو، فكييف بحاجة إلى ضمانات أمنية، مطالبا الغرب بـ"تقديم ضمانات أمنية وفورية وقانونية”.

وأضاف أمس الثلاثاء، أنه يتعين على روسيا وقف قصف المدن الأوكرانية قبل إجراء المحادثات.

وجرت مفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير الماضي، ببيلاروسيا.

فيما قال مكتب الرئيس الأوكراني إن الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا لم تحقق نتائج تريدها أوكرانيا.