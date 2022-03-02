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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى رحي زينات صدقي.. باعت أثاث منزلها لسداد ديونها وقدم لها السادات معاشا استثنائيا

صدى البلد

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقي ٢مارس ١٩٧٨م و اسمها الحقيقي "زينب محمد مسعد" ، من مواليد حي الجمرك بالإسكندرية في 4 مايو 1913 اعترضت اسرتها على عملها في بداية حياتها بالفن ، فهربت منهم إلى لبنان مع صديقتها "خيرية صدقي" للعمل مع بديعة مصابني ، الى ان التقت بالفنان نجيب الريحاني وضمها إلى فرقته وأسماها "زينات" منعا للخلط بينها وبين الفنانة "زينب صدقي" وعملت في بداية حياتها كمونولوجست وراقصة.

 

اشتهرت زينات صدقي بأداء دور العانس في السينما ، كما شاركت الفنان إسماعيل يس في العديد من الأفلام السينمائية الرائعة ، وعملت ايضا ضمن فرقته المسرحية .

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 ومن أشهر اعمال الفنانة الجميلة " الآنسة حنفي ، ابن حميدو ، غزل البنات ، عفريتة اسماعيل يس ، صاحبة العصمة".

وقد قل نشاط زينات صدقي السينمائي في أواخر أيام حياتها ، حتى انها اضطرت إلى بيع أثاث بيتها بالكامل ، من أجل تسديد الضرائب وإيجاد ما يكفيها لتعيش وتأكل الى ان قام الرئيس السادات بتكريمها و خصص لها معاشا استثنائيا عام 1976 .

الرئيس السيسي السادات نجيب الريحاني زينب صدقى صاحبة العصمة زينات صدقى ابن حميدو

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