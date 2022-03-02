اضطراب طيف التوحد.. كتاب لـ دنيا جريش عن دار الفينيق

صدر حديثا عن دار الفينيق للنشر والتوزيع كتاب "اضطراب طيف التوحد" تأليف الدكتورة دنيا جريش.

جاء الكتاب فى ستة فصول تناولت كل جوانب اضطراب التوحد من حيث التعريف والتشخيص والأساليب العلاجية الممكنة ونظريات التكامل الحسي والضغوط النفسية التي تتعرض لها الأسرة بجميع أفرادها؛ وهذا المحتوى يغطي كل جوانب الموضوع بشكل ممتاز واتسمت كتابة المؤلفة بالعمق والبساطة معًا والرجوع إلى المصادر الحديثة وما قدمته الجمعيات العلمية المتخصصة فى هذا الشأن كالدليل الإحصائي التشخيصي للاضطرابات العقلية في إصداريه الرابع والخامس وعقد مقارنة بينهما لإظهار الاتفاق والاختلاف بينهما.

كما اتسمت كتابتها بالالتزام بالمنهج العلمي سواء فى عرض الموضوعات أو توثيق المراجع فأصبح الكتاب وبحق إضافة علمية يمكن أن يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمعلمين والعاملين في مجال التربية والتعليم وطلاب التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا والبكالوريوس وكذلك أولياء الأمور.