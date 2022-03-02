رومانو: ريال مدريد يملك اتفاقًا شفهيًا مع مبابي

أكد الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في شبكة “ سكاي سبورتس” أن نادي ريال مدريد الإسباني يملك اتفاقًا شفهيًا مع كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لضمه الصيف المقبل.

وقال رومانو في بث مباشر عبر إحدى قنوات موقع"يوتيوب"، أن مبابي اتفق شفهيًا مع مسئولي ريال مدريد على الانضمام لصفوف الفريق، لكن لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.

وأضاف رومانو أن نادي ريال مدريد هادئ رغم محاولات باريس سان جيرمان لتجديد عقد اللاعب، حيث أنهم واثقون بأن مبابي سينضم لصفوفهم الصيف المقبل.

وذكر رومانو يبذلون محاولات “مجنونة” على حد وصفه لإقناع مبابي بالبقاء، حيث يفعلون كل شيء من أجل إغرائه بقبول راتبهم الخرافي الذي عرضوه عليه، وهو 50 مليون يورو سنويًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أمر الأموال لا يعني الكثير للاعب.

وكشف تقرير صحفي، عن تفاصيل آخر العروض المُقدمة من باريس سان جيرمان الفرنسي للاعبه كيليان مبابي، من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وذكرت صحيفة “ لو باريزيان” الفرنسية أن باريس سان جيرمان عرض على مبابي الحصول على راتب سنوي يُقدر بـ 50 مليون يورو من أجل تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن عرض باريس سان جيرمان لا يقتصر على ذلك الراتب الكبير، بل أنهم يُغرون مبابي بالحصول على مبلغ 100 مليون يورو كمكافأة ولاء حال قبوله تجديد عقده والبقاء مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن عرض باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف عام 2024، وهو ما يرغب به مبابي بالفعل، والذي لم يمنح إدارة النادي الفرنسي ردًا حتى الآن على ذلك العرض.

وأضافت الصحيفة أن هناك شعورا إيجابيا بأن مبابي سيجدد عقده مع الفريق بعد هذا العرض الأخير.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، بعد أن كان قريبًا من الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، والذين مازالوا يرغبون بضمه الصيف المقبل.