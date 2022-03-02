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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية الأمريكي لنظيره الأوكراني: تحميل بوتين وروسيا مسئولية القصف الوحشي المتزايد

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وكتب بلينكن على تويتر: "تحدثت مع وزير الخارجية الأوكراني حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الشعب الأوكراني".

وأضاف: "تحدثنا عن تحميل بوتين وروسيا المسؤولية عن القصف الوحشي المتزايد لأوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تريد محو أوكرانيا وتاريخها، مؤكدا أن الكرملين لن يستطيع السيطرة على بلاده بالقصف والقنابل.

وجدد الرئيس الأوكراني، دعوته للاتحاد الأوروبي بدعم انضمام أوكرانيا للكتلة؛ مشددا على أنه ليس ناك وقت للوقوف على الحياد.

وأشار إلى مقتل قرابة 6000 جندي روسي في 6 أيام منذ بدء الهجوم على البلاد.
 

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