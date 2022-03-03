عائد من جحيم الحرب في أوكرانيا: الدولة المصرية لم تتركنا وشكراً للرئيس السيسي.. شاهد

العودة لأرض الوطن، كان هو الحلم الذي سيطر على قلوب وعقول أبناء مصرنا الحبيبة المتواجدين في دولة أوكرانيا، وأيضاً على أسرهم وذويهم الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار فى الدعاء لعودة أبنائهم سالمين.

وفي هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد الشباب من أبناء محافظة أسوان والذي كان في رحلة علمية لإستكمال دراسته في كلية الطب أنه الطالب " سيد عبد الدايم مصطفي " أحد العائدين من دولة أوكرانيا بعد نشوب الحرب بها.

وطالب الطب سيد، هو من أبناء مركز دراو بقرية المنصورية نجع القوز، وقد سافر إلى أوكرانيا قبل 3 سنوات للإلتحاق بكلية الطب جامعة خركوف، وهو الشقيق الأصغر لـ3 أخوات أكبر منه سناً.

وكانت قد عبرت أسرة سيد عبد الدايم عن سعادتها وفرحتها لعودة أبنهم سالماً الحمد الله بعد ساعات وأيام صعبة عاشتها الأسرة خوفاً على أبنهم، ليصل بفضل الله إلى أرض الوطن فى خير وسلام.

ومن جانبه قال عبد الدايم مصطفي بأن أبنه سيد توجه لدولة أوكرانيا منذ 3 سنوات للإلتحاق بكلية الطب لإستكمال دراسته في جامعة خركوف الأوكرانية على نفقته الخاصة حيث كانت أمنية أبنه تتمثل غي الحصول على شهادة جامعية من أوروبا، ولديه أبن عمه طالباً أيضاً فى كلية هندسة البترول فى روسيا، وكان يعود لمصر فى كل أجازة نهاية عام دراسى.

وقدم والد سيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك لجهود الدولة المصرية فى إعادة أبنائهم العالقين فى أوكرانيا خاصة جهود السفارة المصرية والجالية هناك، والتى قسمت العالقين إلى مجموعات وكان "سيد" ضمن 23 شخصًا مصرياً ومن دول عربية أخرى، تم إعادتهم لمصر مرة أخرى.

بينما عبر طالب الطب سيد عن سعادته لعودته لأسرته وأهله في مصر، مقدماً شكره للرئيس السيسي، وأيضاً وللسفارة المصرية في أوكرانيا، ولمساعد وزير الخارجية والذين قدموا كافة التسهيلات لنا وسافروا معنا لرومانيا حتى عودنا بفضل الله لأرض الوطن.

وأشار سيد عبد الدايم إلى أننا نأمل من السيد الرئيس بأن يتاح لنا أنا وكثير من الطلاب الفرصة لإستكمال دراستنا الجامعية في أحد الجامعات الأهلية، ليتم تحقيق حلمنا الذي خرجنا وتغربنا من أجله.