عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عائد من جحيم الحرب في أوكرانيا: الدولة المصرية لم تتركنا وشكراً للرئيس السيسي.. شاهد

الطالب سيد عبد الدايم
الطالب سيد عبد الدايم العائد من أوكرانيا

العودة لأرض الوطن، كان هو الحلم الذي سيطر على قلوب وعقول أبناء مصرنا الحبيبة المتواجدين في دولة أوكرانيا، وأيضاً على أسرهم وذويهم الذين كانوا يواصلون الليل بالنهار فى الدعاء لعودة أبنائهم سالمين. 

وفي هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أحد الشباب من أبناء محافظة أسوان والذي كان في رحلة علمية لإستكمال دراسته في كلية الطب أنه الطالب " سيد عبد الدايم مصطفي " أحد العائدين من دولة أوكرانيا بعد نشوب الحرب بها. 

محافظ أسوان يستمع لمطالب 30 مواطنا في اللقاء الجماهيرى الأسبوعى

كيف استفادت أسوان من المشروع القومي للطرق والكباري؟.. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي

محافظ أسوان: تسليم 12 منزلا بجزيرة عواض وتنفيذ مشروع الهوية البصرية

المستشار الثقافي الكوري والوفد المرافق يزور كلية الألسن جامعة أسوان

إقامة ميناء مخصص لتصدير الثروات المحجرية والتعدينية بالصنادل النيلية في أسوان

محافظ أسوان يتابع تنظيم30 جلسة توعية لـ1236 سيدة بقرى حياة كريمة

فور ورود شكوى مصورة لمحافظ أسوان.. مصادرة عربة حنطور وإلغاء رخصتها

وطالب الطب سيد، هو من أبناء مركز دراو بقرية المنصورية نجع القوز، وقد سافر إلى أوكرانيا قبل 3 سنوات للإلتحاق بكلية الطب جامعة خركوف، وهو الشقيق الأصغر لـ3 أخوات أكبر منه سناً. 

وكانت قد عبرت أسرة سيد عبد الدايم عن سعادتها وفرحتها لعودة أبنهم سالماً الحمد الله بعد ساعات وأيام صعبة عاشتها الأسرة خوفاً على أبنهم، ليصل بفضل الله إلى أرض الوطن فى خير وسلام. 

ومن جانبه قال عبد الدايم مصطفي بأن أبنه سيد توجه لدولة أوكرانيا منذ 3 سنوات للإلتحاق بكلية الطب لإستكمال دراسته في جامعة خركوف الأوكرانية على نفقته الخاصة حيث كانت أمنية أبنه تتمثل غي الحصول على شهادة جامعية من أوروبا، ولديه أبن عمه طالباً أيضاً فى كلية هندسة البترول فى روسيا، وكان يعود لمصر فى كل أجازة نهاية عام دراسى.

وقدم والد سيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك لجهود الدولة المصرية فى إعادة أبنائهم العالقين فى أوكرانيا خاصة جهود السفارة المصرية والجالية هناك، والتى قسمت العالقين إلى مجموعات وكان "سيد" ضمن 23 شخصًا مصرياً ومن دول عربية أخرى، تم إعادتهم لمصر مرة أخرى. 

بينما عبر طالب الطب سيد عن سعادته لعودته لأسرته وأهله في مصر، مقدماً شكره للرئيس السيسي، وأيضاً وللسفارة المصرية في أوكرانيا، ولمساعد وزير الخارجية والذين قدموا كافة التسهيلات لنا وسافروا معنا لرومانيا حتى عودنا بفضل الله لأرض الوطن. 

وأشار سيد عبد الدايم إلى أننا نأمل من السيد الرئيس بأن يتاح لنا أنا وكثير من الطلاب الفرصة لإستكمال دراستنا الجامعية في أحد الجامعات الأهلية، ليتم تحقيق حلمنا الذي خرجنا وتغربنا من أجله. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان أوكرانيا اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوفت بنذرها أمام القاضي فرحًا بالحكم على أخيها في حرق زوجها بالمنصورة

موعد مباراة المنتخب والسنغال والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

رواد السوشيال يبالغون.. القصة الحقيقية لراهب عاش لمدة 4 قرون| صور

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

تصريحات سابقة لـ الرئيس الروسي حول حدوث حرب عالمية ثالثة| فيديو

موضوعات متعلقة

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنصر النوبة والسباعية.. صور

محافظ أسوان يتابع تنظيم30 جلسة توعية لـ1236 سيدة بقرى حياة كريمة

اكتشاف «مركز إداري» أثري يعود للعصر الانتقالي الأول بـ كوم أمبو|صور

فور ورود شكوى مصورة لمحافظ أسوان.. مصادرة عربة حنطور وإلغاء رخصتها

محافظ أسوان: رفع كفاءة المراسى السياحية لمعبد كوم أمبو بطول 1.5 كم

محافظ أسوان يستمع لمطالب 30 مواطنا في اللقاء الجماهيرى الأسبوعى

كيف استفادت أسوان من المشروع القومي للطرق والكباري؟.. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي

محافظ أسوان: تسليم 12 منزلا بجزيرة عواض وتنفيذ مشروع الهوية البصرية

ترشيحاتنا

مزارعون أوكران يدمرون منظمة صواريخ روسية بقيمة 15 مليون دولار

شقق الإسكان| هل يمكن تغيير اختيار المشروع بعد سداد جدية الحجز؟..تفاصيل

أخبار الرياضة.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسمياني.. شوبير يكشف مفاجأة عن مباراة الأهلي والمريخ

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

من العزل الصحي.. عبدالحفيظ يمنع حسام حسن من الصدام مع موسيماني

مواعيد مباريات اليوم الخميس 3-3-2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

لعب مع الأطفال وتذوق الملوخية والعكاوي..شاهد كيف يقضي كوسكال بابا رحلته في القاهرة..فيديو

«كنائس ومساجد وعايز الناس تتحرك».. ماذا قال الرئيس عن كرداسة وبولاق وناهيا|"فيديو"

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ