جمعية المدارس الخاصة: لا نستطيع زيادة المصروفات على المعلنة بموقع وزارة التعليم

قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن التعليم الخاص فى مصر مظلوم، موضحًا أن خدمة التعليم يجب أن تصل للمواطنين بالمجان، وأن بعض الأسر تقوم بأشياء كثيرة من أجل دخول أبنائهم المدارس، وبعد القبول تبدأ الحرب.

وأضاف "علام"، خلال برنامج "نبض وطن" تقديم أسامة سابق، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن العملية التعليمة تعاونية، ولذلك على الجميع التعاون من أجل تخرج طلاب مميزين.

ولفت إلى أن مصروفات المدارس تعلن قبل القبول ويتم نشرها فى وزارة التربية والتعليم من خلال الموقع الخاص، وفى المديرية التعليم التابع لها المدرسة، ولا تستطيع أى مدرسة أن تقوم بوضع جنيه أكثر من المعلن عنها.

وأشار إلى أن كل مدرسة ملزمة بتعليق لوحة فى مدخل المدرسة وفى مكان دفع المصاريف بشأن المصروفات.

وأوضح أن مصر بها 3 ونصف ملايين طالب فى المدارس الخاصة، وأن التعليم الدولى يعطى خدمة للأسر و فى المقابل يحصل على أموال مقابل ذلك.

وكشف أن مرتبات المعلم فى المدارس الخاص تكون على الكفائة، و على القدم، وعلى أشياء كثيرة توضع.