الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا فورا

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا، اليوم "الأربعاء"، يطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا فورا، حيث تم تبني القرار بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا.

وجاء التصويت عقب جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا يومي الاثنين والثلاثاء.

وحث السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الجمعية العامة، اليوم الأربعاء، على عدم دعم القرار الذي يدين العملية العسكرية الروسية.

وبحسب قوله، استخدمت الدول الغربية “ضغوطا غير مسبوقة” لحث “عدد كبير من الدول” على التصويت “على النحو الذي تراه مناسبا”.

وقال نيبينزيا “كانت هناك تهديدات صريحة وساخرة ونعلم عنها”.

وأكدت موسكو أنها شنت عمليتها العسكرية من أجل “نزع سلاح أوكرانيا والقضاء علي النازية”، مؤكدة أن القوات الروسية تستهدف البنى التحتية العسكرية حصرا ولا تشكل أي تهديد للمدنيين.

وقالت روسيا أيضا إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.