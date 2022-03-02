عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا فورا

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا، اليوم "الأربعاء"، يطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا فورا، حيث تم تبني القرار بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا.

وجاء التصويت عقب جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا يومي الاثنين والثلاثاء.

وحث السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الجمعية العامة، اليوم الأربعاء، على عدم دعم القرار الذي يدين العملية العسكرية الروسية.

روسيا: المدنيين الراغبين في مغادرة كييف يمكنهم الخروج بشكل آمن

الدفاع الروسية تعلن مقتل 498 جنديا وإصابة 1597 آخرين في حرب أوكرانيا

وبحسب قوله، استخدمت الدول الغربية “ضغوطا غير مسبوقة” لحث “عدد كبير من الدول” على التصويت “على النحو الذي تراه مناسبا”.

وقال نيبينزيا “كانت هناك تهديدات صريحة وساخرة ونعلم عنها”.

وأكدت موسكو أنها شنت عمليتها العسكرية من أجل “نزع سلاح أوكرانيا والقضاء علي النازية”، مؤكدة أن القوات الروسية تستهدف البنى التحتية العسكرية حصرا ولا تشكل أي تهديد للمدنيين. 

وقالت روسيا أيضا إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.

روسيا الأمم المتحدة موسكو أوكرانيا القوات الروسية اخبار روسيا اوكرانيا حرب أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي لـ وزير الكهرباء: مش ممكن اللي بتعمله فينا ده ياشاكر.. فيديو

كهربا لـ حسام حسن عقب بكائه بمباراة فاركو: «اعطني لأبقى قويًا ياهداف»

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية في القلب

بينها بورش وأودي وبنتلي.. غرق سفينة شحن تحمل آلاف السيارات الفارهة |شاهد

هؤلاء لن يتأثروا بزيادة سعر رغيف الخبز.. ماذا قال وزير التموين عن تحريك الأسعار مجددًا؟

الإسكان: وضع اشتراطات تخطيطية لخفض معدل البناء بالقاهرة بنسبة 50%

شوبير يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

تأييد تغريم تامر حبيب 300 ألف جنيه كتعويض لسبّه الإعلامي أحمد موسى

موضوعات متعلقة

روسيا: المدنيين الراغبين في مغادرة كييف يمكنهم الخروج بشكل آمن

الدفاع الروسية تعلن مقتل 498 جنديا وإصابة 1597 آخرين في حرب أوكرانيا

بعد كييف.. الجيش الروسي يقصف منشأة تابعة للتلفزيون الأوكراني بالصواريخ| فيديو

وصول أجانب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي

5 انفجارات قوية تهز كييف..والجيش الروسي يبدأ هجومًا شاملا على العاصمة الأوكرانية

إطلاق نار داخل موقع نووي بـ أمريكا.. ومطالبة الموظفين بالاستعداد للقتال

رئيس أوكرانيا: مستعد للجلوس والتفاوض مع بوتين

مطالب موسكو غير واقعية.. CNN: الوفدان الأوكراني والروسي لن يلتقيا غدا

ترشيحاتنا

مندوب مصر: نرفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج النظام الدولي.. فيديو

خنقتها بالحبل ورميناها في غرف صرف صحي.. نص اعترافات قاتل الطفلة جنى بالجيزة

أوكرانيا تجدد أحلامها بالانضمام للاتحاد الأوروبي.. هل يوافق الغرب أم يخشي روسيا؟

أسعار السجائر الأجنبية والمحلية قبل وبعد الزيادة.. تعرف عليها

ابن مصر| يعمل على اكتشاف مذهل.. حكاية تميز لباحث الفيزياء النووية نسيم مجدي في أمريكا.. فيديو وصور

3 سيناريوهات لصعود الأهلي في دوري الأبطال.. وموسيماني يخطط لتفادي النتائج السلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

تطور خطير.. ماذا يعني تحريك روسيا لغواصاتها وصواريخها النووية؟

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "باهر-21" بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

فيديو

بثينة رشوان فى ندوة صدى البلد: رفضت الزواج من مخرج "المال والبنون" فاستبعدني.. اتجهت للبيزنس ونجحت.. وإنتاج أعمال مسرحية مشروعي المقبل

وفاة نجل الفنان حازم إيهاب .. وحقيقة ارتباط ويجز .. فيديو

دعا لها بالتوفيق.. سبب انفصال منة عرفة وزوجها للمرة الثانية|فيديو

لقاح مصري.. تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى تصنيع لقاح "إيجي فاكس"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

اﻟﻤﺰﻳﺪ