أستاذ تخطيط: لو السيسي معلمش المدن الجديدة كان زمانا في العصر الحجري.. فيديو

قال الدكتور سيف الدين زايد، أستاذ التخطيط العمراني، إنه لو لم يتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر ببناء المدن الجديدة لـ كنا عايشين في العصر الحجري، بالضبط، و المواطنين لم تردي سيارات، “ هنركب دواب” وكان سيحدث انهيار فى مصر».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن مصر بها زيادة فى العام 2.5 مليون نسمة، وكل عام نزيد دولتين، وليس دولة واحدة.

وأشار إلى أن الشعب المصري يعيش على 6 بالمئة من مساحة مصر، مضيفا أن الزيادة السكانية مشكلة كبيرة.



وأكد أن هدف القيادة السياسية رفع مستوى حياة المواطن المصري والارتقاء به من خلال المشروعات العديدة التي تنفذها مثل «حياة كريمة»، مضيفا أن مشروعات الإسكان خاطبت جميع فئات المواطنين.



