مستشفيات جامعة حلوان تحقق نجاحات فريدة بجراحات القلب والمناظير.. ورئيس الجامعة كلية الطب مليئة بالكفاءات

مستشفيات جامعة حلوان: نجاح أول قسطرة بالشرايين التاجية بداية قوية لقسم القلب

نجاح استئصال ورمين من القناة الشرجية والمستقيم بالمنظار للمرة الأولى بمصر

رئيس جامعة حلوان : المستشفيات الجامعية و كلية الطب مليئة بالكفاءات

تحقق المستشفيات الجامعية العديد من النجاحات اليومية وتعمل جاهدة علي الحفاظ على أرواح المواطنين و تقديم كافة المساعدات الطبية لهم، و من الجراحات الهامة التي تم تنفيذها بمستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان " نجاح أول قسطرة بالشرايين التاجية بداية قوية لقسم القلب، ونجاح استئصال ورمين من القناة الشرجية والمستقيم بالمنظار للمرة الأولى بمصر.

وكان قد قام فريق مناظير الجهاز الهضمي التداخلية بقسم الأمراض المتوطنة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، بإجراء عملية جراحية دقيقة بتقنية مناظير الفراغ الثالث، وهي أحدث تقنية في العالم لاستئصال الأورام السطحية.



حيث قام فريق المناظير التداخلية استئصال ورمين سطحيين من القناة الشرجية والمستقيم بالمنظار وبدون جراحة، وتم استئصال ورم ١٢ سم، وورم اخر ٥ سم كان قد فشل استئصالهم من قبل بالطرق التقليدية.



هذا وقد قام بإجراء العملية الدكتور أحمد مدكور مدرس الأمراض المتوطنة ومدير وحدة المناظير و منسق برنامج مناظير الفراغ الثالث والدكتور عمرو الفولي مدرس الأمراض المتوطنة وعضو فريق مناظير الفراغ الثالث بكلية طب حلوان.

وأكد الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، أن إجراء هذه العملية تعد هذه هي المرة الأولي في مصر التي يتم فيها استئصال ورمين بهذا الحجم في جلسة واحدة.



فيما أفاد الدكتور وليد السروجى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن هذه التقنيات الحديثة تمثل أملا لكل مرضى الأورام.



وسبق وأعلن فريق طبي من كلية الطب بجامعة حلوان، عن نجاح أول قسطرة لتفتيت تكلس شديد بالشرايين التاجية باستخدام أحدث بالون تفتيت الكالسيوم (شوك واف بالون) وتركيب دعامات تشابكية بجذع القلب.

قال الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على المستشفيات الجامعية والتعليمية، إن هذا النجاح يعد بداية قوية لعمليات القسطرة بقسم القلب بطب حلوان خاصة بعد الإعلان عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعى، والتى تم تزوديها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من انتاج شركة فيليبس، وجاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.



وأعلنت جامعة حلوان عن تجهيز وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية داخل مستشفى بدر الجامعى وبدء العمل بأحدث الأجهزة بها استمرارا للتطوير بمستشفى بدر الجامعي.

وأعلن الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا بمصر، واحدث أجهزة موجات صوتية للقلب ورعاية قلب حديثة التجهيز، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية.



وقد صرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ان كلية الطب و المستشفيات الجامعية مليئة بالكوادر والكفاءات والخبرات، مؤكدا أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.

واختتم أن مستشفى بدر مجهزة بأجهزة لجراحات القلب المفتوح و الصدر بفريق طبى متخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم، وتم رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها وجار الانتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للاستعداد لتشغيلها في المرحلة الثانية.

