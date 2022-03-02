هل تكتب أمريكا نهاية الوباء؟..بايدن يعلن عن صفقة ضخمة من علاج كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الثلاثاء إن وصول الأمريكيين إلى الحبوب المضادة لفيروس كورونا “باكسلوفيد"، الفعالة للغاية، سيزداد في إطار خطة جديدة لـ"اختبار للعلاج" تطرحها الحكومة الفيدرالية، وأن الحبوب التي كانت في وقت من الاوقات قليلة يجب أن تكون متاحة بسهولة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي يقوم فيه المسؤولون بدفعة قوية لوضع الوباء في الرؤية الخلفية.

وفي كلمة ألقاها أمام الكونجرس في إعلان حالة الاتحاد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن البلد زاد طلب شراء منتج شركة فايزر من باكسلوفيد من 10 ملايين دورة إلى 20 مليون دورة من العلاج. ويعتبر هذا الدواء، الذى حصل على تصريح من إدارة الغذاء والدواء فى أواخر العام الماضى، أكثر العلاجات فعالية بعد الإصابة، بيد أنه تردد أن الشركة واجهت مشكلات فى الإنتاج.

وقال بايدن:"إذا كنت أصبت بفيروس كورونا ، فإن دواء فايزر يقلل من فرصك في أن ينتهي بك المطاف في المستشفى بنسبة 90 في المئة".

وأضاف بايدن أنه طلب حبوباً من فايزر أكثر من أي شخص في العالم، وأن شركة فايزر تعمل لساعات إضافية للحصول على مليون حبة هذا الشهر وأكثر من ضعف ذلك الشهر المقبل.

ومع حل قضايا الإنتاج إلى حد ما، وحصول الولايات المتحدة قريبا على المزيد من فرص الحصول على الدواء، أعلن بايدن عن برنامج "اختبار للعلاج". وبموجب النظام الجديد، يمكن لأي أمريكي أن يتلقى اختبار كورونا في صيدلية، وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فسوف تقدم "كورس علاج مجاني" من دواء باكسلوفيد. ويأمل المسؤولون أن يؤدي هذا الجهد إلى وضع الأدوية الحاسمة في أيدي الأمريكيين بشكل أسرع، مما يقطع بعض الإجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على وصفة طبية.



ويمكن لهذا الجهد أيضا أن يكون منقذا للمستشفيات التي تعاني وطأة الوباء. حبوب باكسلوفيد فعالة للغاية في الحد من دخول المستشفيات الناجمة عن الفيروس إذا بدأ الجدول الزمني للأدوية في وقت مبكر بما فيه الكفاية في العدوى. ويمكن للتوزيع الهائل لهذه الحبوب أن يحرر موارد المستشفيات ويتركها لاستخدامها فقط على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من فيروس كورونا.

كما أنه يطابق التغيير الذي أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي، حيث حولت الوكالة تركيزها من منع انتقال الحالات بشكل عام إلى الحد من حالات العلاج في المستشفيات. ونقح مركز السيطرة على الأمراض كيفية حساب مخاطر كورونا في كل مقاطعة - وكيف يوصي بأوامر الأقنعة على أساس تلك المخاطر - حيث ستقوم الوكالة الآن بوزن معدل دخول المستشفى وسعة المستشفى بشكل كبير.

ويأتي كل هذا كجهد أكبر لتجاوز الوباء في الولايات المتحدة. وقد انخفضت الحالات خلال الشهر الماضي إلى النصف وفي ظل حرص الأمريكيين على العودة إلى الحياة 'الطبيعية'. وسجلت الولايات المتحدة حاليا 63.881 حالة جديدة يوميا، بانخفاض نسبته 26% خلال الايام السبعة الماضية وانخفاض بنسبة 90% عن ذروة منتصف يناير التى بلغت 800 ألف حالة يوميا.

كما يتمتع الأمريكيون بحماية عالية من الفيروس، حيث تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الرسمية أن 88% من البالغين تلقوا على الأقل لقاحا من لقاح فيروس كورونا، وأن 75% منهم تم تطعيمهم بالكامل. كما ذكرت الوكالة أن 94.4 مليون أمريكي تلقوا معززا.

وقال بايدن للمشرعين إنه "بفضل التقدم الذي أحرزناه في العام الماضي، لم يعد وباء كورونا بحاجة إلى السيطرة على حياتنا. سنواصل مكافحة الفيروس كما نفعل مع الأمراض الأخرى. ولأن هذا فيروس يتحور وينتشر، سنبقى على أهبة الاستعداد".